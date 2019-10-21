Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

21 октября
2019 год

Лайфстайл >>
21 октября 2019
Исполнитель роли Джокера в экранизации комиксов DC «Отряд самоубийц» Джаред Лето был настолько возмущен тем, что студия Warner Bros. решила снимать сольный фильм об этом злодее без его участия, что активно пытался помешать его запуску в производство.

Представители Warner Bros. отметили, что Джаред Лето в роли Джокера вызвал бурю негодования у зрителей. Это связано с тем, что актер, хоть и пытался изо всех сил, всё же не смог соответствовать этому образу.

«Эта роль с самого начала была не для него. Но в его защиту могу сказать, что он сделал все, чтобы влиться в нее. Жаль, что одних усилий часто недостаточно».

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Джаред Лето был взбешен, что на роль в фильме «Джокер» выбрали Хоакина Феникса. Утверждается, что актер не только жаловался своим агентам в компании CAA, которая также представляет и интересы режиссера Тодда Филлипса, но и попросил своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа позвонить руководству материнской компании Warner и запретить съемки «Джокера».

В окружении Лето отрицают, что он выдвигал такие требования, а Азофф отказался от комментариев. Вскоре после того, как съемки «Джокера» были официально анонсированы, Азофф и Лето прекратили сотрудничество.
версия для печати
Ссылки по теме
Грим в глаза: «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью
«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма
Когда Джокер встретил Харли Квин: влюблённой парочке суперзлодеев посвятят спин-офф
Поиск по меткам
воспоминанияЗвёздыоткровение
персоны
Джаред ЛетоХоакин ФениксТодд Филлипс
фильмы
ДжокерОтряд самоубийц

фотографии >>
Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера» фотографии
Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера» фотографии
Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера» фотографии
Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Виктор Бриц
14 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.

День рождения >>

Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Виталий Дорошенко
Любовь Константинова
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Кен Ватанабе
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Никола Милич
Кэрри Фишер
Армандо Франчоли
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен