Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Исполнитель роли Джокера в экранизации комиксов DC «Отряд самоубийц» Джаред Лето
был настолько возмущен тем, что студия Warner Bros. решила снимать сольный фильм об этом злодее без его участия, что активно пытался помешать его запуску в производство.
Представители Warner Bros. отметили, что Джаред Лето в роли Джокера вызвал бурю негодования у зрителей. Это связано с тем, что актер, хоть и пытался изо всех сил, всё же не смог соответствовать этому образу.
«Эта роль с самого начала была не для него. Но в его защиту могу сказать, что он сделал все, чтобы влиться в нее. Жаль, что одних усилий часто недостаточно».
Джаред Лето был взбешен, что на роль в фильме «Джокер»
выбрали Хоакина Феникса
. Утверждается, что актер не только жаловался своим агентам в компании CAA, которая также представляет и интересы режиссера Тодда Филлипса
, но и попросил своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа позвонить руководству материнской компании Warner и запретить съемки «Джокера».
В окружении Лето отрицают, что он выдвигал такие требования, а Азофф отказался от комментариев. Вскоре после того, как съемки «Джокера» были официально анонсированы, Азофф и Лето прекратили сотрудничество.