Дмитрия Марьянова избили перед смертью

Актер Дмитрий Марьянов
, умерший после прохождения лечения от алкогольной зависимости
, утром перед смертью получил тупую травму живота. Об этом сообщила адвокат артиста Виктория Крылова со ссылкой на результаты новой экспертизы
.
Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Ранее сообщалось, что спустя два дня после приезда он стал агрессивен и хотел покинуть «Феникс», куда приехала директор центра Оксана Богданова. Она заявила, что у артиста белая горячка, так как он, по словам волонтера, не мог вспомнить время года, назвать свое имя и возраст.
Через несколько дней Марьянов начал жаловаться на нестерпимые боли в спине, а позже и в ноге, доктор по фамилии Иванов, который позже пояснял в суде, что оказывал медпомощь как частное лицо, а не как сотрудник «Феникса», рекомендовал отправить пациента в больницу, и артиста отвезли в медицинское учреждение. Причиной смерти Марьянова назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены, вследствие чего Марьянов потерял много крови.
По новым данным, в день смерти Марьянова избили. Отмечается, что разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр — устройство для улавливания тромбов или сгустков крови. Именно эта травма могла стать причиной смерти актера.
Адвокат актера также сообщила, что в день смерти Марьянова после первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось: артист говорил медленно, у него отнимались ноги, он просил о помощи.