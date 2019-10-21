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Дмитрия Марьянова избили перед смертью

21 октября
2019 год

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21 октября 2019
Актер Дмитрий Марьянов, умерший после прохождения лечения от алкогольной зависимости, утром перед смертью получил тупую травму живота. Об этом сообщила адвокат артиста Виктория Крылова со ссылкой на результаты новой экспертизы.

Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Ранее сообщалось, что спустя два дня после приезда он стал агрессивен и хотел покинуть «Феникс», куда приехала директор центра Оксана Богданова. Она заявила, что у артиста белая горячка, так как он, по словам волонтера, не мог вспомнить время года, назвать свое имя и возраст.

Дмитрия Марьянова избили перед смертью

Через несколько дней Марьянов начал жаловаться на нестерпимые боли в спине, а позже и в ноге, доктор по фамилии Иванов, который позже пояснял в суде, что оказывал медпомощь как частное лицо, а не как сотрудник «Феникса», рекомендовал отправить пациента в больницу, и артиста отвезли в медицинское учреждение. Причиной смерти Марьянова назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены, вследствие чего Марьянов потерял много крови.

По новым данным, в день смерти Марьянова избили. Отмечается, что разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр — устройство для улавливания тромбов или сгустков крови. Именно эта травма могла стать причиной смерти актера.
Адвокат актера также сообщила, что в день смерти Марьянова после первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось: артист говорил медленно, у него отнимались ноги, он просил о помощи.
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