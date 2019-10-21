Меган Маркл призналась, что ей нелегко быть членом королевской семьи

20 октября в эфире британского телеканала ITV состоялась премьера документального фильма «Гарри и Меган: путешествие по Африке»
, снятого журналистом Томом Брэдби
. На протяжении 10 дней Брэдби сопровождал герцога и герцогиню Сассекских во время их африканского тура и вел с ними задушевные беседы. Среди прочего Брэдби обсудил с Меган Маркл
её беременность и материнство. А так же спросил у неё, как она себя чувствует в роли члена королевской семьи. Оказалось, что не очень здорово. Как минимум, герцогиня не может уверенно заявить, что она «в порядке» - ведь с самого начала отношений с принцем Гарри ей приходится иметь дело с порочащими её имя сплетнями и постоянным вмешательством в личную жизнь со стороны прессы.
Особенно уязвимой под натиском прессы Меган чувствовала себя во время беременности: «Любая женщина, особенно если вы беременны, очень уязвима, поэтому это постоянное внимание было очень сложно для меня. А потом, когда появляется ребенок, для женщины.это уже слишком… Прибавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке»
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Также в беседе с Томом Брэдби Меган вспомнила о начале отношений с принцем Гарри: Мои британские друзья сказали: «Мы уверены, что он (принц Гарри) замечательный, но ты не должна этого делать, так как британские таблоиды разрушат твою жизнь». Но я очень наивная, американка, и у нас такого нет, поэтому я ответила: «О чем вы говорите? В этом нет никакого смысла! Обо мне не пишут в таблоидах!»
«Я никогда не думала, что это будет легко, но думала, что хотя бы справедливо. И это то, с чем, правда, сложно смириться. Если бы все было честно, если бы я что-то сделала не так, я бы первая сказала: "О Боже, мне так жаль! Я бы никогда так не поступила". Но когда люди говорят вещи, не соответствующие действительности, и другие начинают оправдываться... я не знаю никого в мире, для кого это было бы нормально»
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