Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза

анонс

Герцогиня испытывает мощное давление со стороны общественности и прессы

Меган Маркл призналась, что ей нелегко быть членом королевской семьи

Из Армении с любовью: Агния Кузнецова, Макар Запорожский и Серафима Низовская

21 октября

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Актер негативно отнесся к тому, что главная роль досталась не ему