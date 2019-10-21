Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза

В новом интервью изданию The Telegraph Кира Найтли
рассказала, как десять лет назад чуть не получила нервный срыв из-за папарацци, преследовавших её по пятам. На момент выхода «Пиратов Карибского моря»
, снискавших бешеную популярность, Кире было всего каких-то 18 лет. Вместе с обрушившейся славой, которая не ослабевала на протяжение последующих лет, на Киру накинулись толпы папарацци.
«В то время ценность фотографий сильно возрастала, если изображенные на них молодые знаменитые женщины представали в каком-то негативном ключе»
, - вспоминает актриса, приводя в пример обожаемые журналистами выходки Бритни Спирс
и покойной Эми Уайнхаус
. «Так что если у тебя еще не случился какой-нибудь психоз, папарацци будут всеми силами подталкивать тебя в этому состоянию - чтобы твоя ценность в качестве скандального материала росла»
.
«Помню, Скарлетт Йоханссон как-то вынуждена была из-за папарацци нарушить правила и съехать с дороги в Лос-Анджелесе. Потом то же самое кто-то пытался провернуть и со мной. Когда я пригрозила им, сказав, что кого-нибудь из них убью, они ответили, что с таким материалом они только больше заработают. Не знаю, как сейчас обстоят дела. Но тогда мне казалось, что этому не будет конца и края, и что это не может закончиться хорошо»
.
После первого декрета Найтли вернулась к работе, сознательно отказываясь от блокбастеров: «Я знала, что не хочу больше сниматься в высокобюджетных проектах - потому что слава, которую они приносят, мне лично не по зубам».