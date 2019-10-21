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Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза

21 октября
2019 год

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21 октября 2019
В новом интервью изданию The Telegraph Кира Найтли рассказала, как десять лет назад чуть не получила нервный срыв из-за папарацци, преследовавших её по пятам. На момент выхода «Пиратов Карибского моря», снискавших бешеную популярность, Кире было всего каких-то 18 лет. Вместе с обрушившейся славой, которая не ослабевала на протяжение последующих лет, на Киру накинулись толпы папарацци.

Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза

«В то время ценность фотографий сильно возрастала, если изображенные на них молодые знаменитые женщины представали в каком-то негативном ключе», - вспоминает актриса, приводя в пример обожаемые журналистами выходки Бритни Спирс и покойной Эми Уайнхаус. «Так что если у тебя еще не случился какой-нибудь психоз, папарацци будут всеми силами подталкивать тебя в этому состоянию - чтобы твоя ценность в качестве скандального материала росла».

«Помню, Скарлетт Йоханссон как-то вынуждена была из-за папарацци нарушить правила и съехать с дороги в Лос-Анджелесе. Потом то же самое кто-то пытался провернуть и со мной. Когда я пригрозила им, сказав, что кого-нибудь из них убью, они ответили, что с таким материалом они только больше заработают. Не знаю, как сейчас обстоят дела. Но тогда мне казалось, что этому не будет конца и края, и что это не может закончиться хорошо».

После первого декрета Найтли вернулась к работе, сознательно отказываясь от блокбастеров: «Я знала, что не хочу больше сниматься в высокобюджетных проектах - потому что слава, которую они приносят, мне лично не по зубам».
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Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза фотографии
Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза фотографии
Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза фотографии
Кира Найтли рассказала, как папарацци доводят звёзд до психоза фотографии
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