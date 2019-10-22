«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях

Пока Тодд Филлипс
уверял Хоакина Феникса
в том, что «Джокер
» будет «настоящим фильмом», очевидно противопоставляя его супергероике, Мартин Скорсезе
снимал семидесятилетних Джо Пеши
(не успели мы подумать, куда это он подевался), Аль Пачино
и Роберта Де Ниро
в своём новом фильме «Ирландец»
. В начале октября, обсуждая своё новое творение с изданием Empire, Скорсезе поделился подозрением в том, что фильмы о супергероях - не фильмы в полном смысле этого слова.
«Я их не смотрю, хотя и пытался, понимаете? Это не кино. (…) Честно говоря, самое близкое, с чем я могу их сравнить, — хотя они очень хорошо сняты, и актеры стараются сделать все возможное с учетом обстоятельств — это парки аттракционов. Это не кино, посредством которого один человек пытается передать другому эмоциональный, психологический опыт»
, - объяснил маэстро.
Эту точку зрения поддержала другая легенда американского кино - режиссер Фрэнсис Форд Коппола
: «Когда Мартин Скорсезе говорит, что фильмы Marvel ― не кино, он прав, поскольку мы хотим научиться чему-то у кино, мы ждем от кино некоего просветления, некоего знания, некоего вдохновения».
«Я не знаю, что можно получить от просмотра одного и того же фильма снова и снова. Мартин был добр, сказав, что это не кино. Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю, что это так»
, ― уточнил режиссер.