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«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях

22 октября
2019 год

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22 октября 2019
Пока Тодд Филлипс уверял Хоакина Феникса в том, что «Джокер» будет «настоящим фильмом», очевидно противопоставляя его супергероике, Мартин Скорсезе снимал семидесятилетних Джо Пеши (не успели мы подумать, куда это он подевался), Аль Пачино и Роберта Де Ниро в своём новом фильме «Ирландец». В начале октября, обсуждая своё новое творение с изданием Empire, Скорсезе поделился подозрением в том, что фильмы о супергероях - не фильмы в полном смысле этого слова.

«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях

«Я их не смотрю, хотя и пытался, понимаете? Это не кино. (…) Честно говоря, самое близкое, с чем я могу их сравнить, — хотя они очень хорошо сняты, и актеры стараются сделать все возможное с учетом обстоятельств — это парки аттракционов. Это не кино, посредством которого один человек пытается передать другому эмоциональный, психологический опыт», - объяснил маэстро.

Эту точку зрения поддержала другая легенда американского кино - режиссер Фрэнсис Форд Коппола: «Когда Мартин Скорсезе говорит, что фильмы Marvel ― не кино, он прав, поскольку мы хотим научиться чему-то у кино, мы ждем от кино некоего просветления, некоего знания, некоего вдохновения».

«Я не знаю, что можно получить от просмотра одного и того же фильма снова и снова. Мартин был добр, сказав, что это не кино. Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю, что это так», ― уточнил режиссер.
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персоны
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фильмы
ДжокерИрландец

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«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях фотографии
«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях фотографии
«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях фотографии
«Это не кино»: Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола раскритиковали фильмы о супергероях фотографии
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