Игорь Петренко рассказал о причинах развода с Екатериной Климовой

Игорь Петренко
стал гостем очередного выпуска шоу Бориса Корчевникова
«Судьба человека», в студии которого рассказал о причинах развода с Екатериной Климовой
. Как оказалось, у актёра были проблемы с алкоголем, которым он снимал стресс от постоянных переработок.
«Это был тяжелый период. Бесконечные съемки в сериалах. Я то отсутствовал дома месяцами, то приходил совершенно обессиленный. И падал спать... Потом я уехал на восемь месяцев на съемки, Екатерина осталась дома. Когда я вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил. Только когда увидел, что нет нашей огромной собаки, немецкого дога, с которой гулял всегда я... Однако я не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной, она видела перед собой практически ежедневно обессиленное пьяное создание, в которое я превратился. И практически ежедневно»
.
Уход жены лишь усугубил проблему, в результате чего Игорь чуть не погиб, сев за руль в нетрезвом состоянии: «Меня утвердили на роль в фильме «Огонь для Олимпиады». И вот мы снимаем последнюю сцену на морозе, меня обливают ледяной водой. Нужно было согреться. Я помню, как заказал баню в гостиницу и спешил туда. И вот я сел за руль. Скорость была порядка 60-80 км в час. Резко завернул влево, улетел в кювет, но каким-то образом смог не свалиться, а вернуться на трассу. Бок машины просто вырвало, был сорван бампер... Я чудом остался жив. Я помню, что понял: это знак, я лечу в пропасть. И машина мне сейчас не нужна. Продал машину, и на эти деньги как-то жил. Потому что начались проблемы с работой».
Фильм «Огонь для Олимпиады» так и не вышел на экраны, но зато во время съемок Игорь познакомился с Кристиной Бродской
, в браке с которой актёр воспитывает троих детей.