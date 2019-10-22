Сергей Безруков посоветовал Анне Снаткиной похудеть

Анна Снаткина
в интервью изданию «7 Дней» рассказала о знакомстве и общении с Сергеем Безруковым
, благодаря которому актриса решила похудеть. Анна познакомилась с Сергеем во время съемок сериала «Участок»
- и актёр сразу же начал делиться накопленным опытом.
«Студентов ВГИКа, конечно, общением со знаменитостями не удивить: моим мастером был Виталий Соломин, в коридорах института я часто встречала Алексея Баталова. Но первой современной звездой «из телевизора», с которой я познакомилась, был Сергей. На съемках «Участка» собралось много прекрасных актеров, народных, заслуженных. Но я по молодости не осознавала, куда попала. А Безруков мне помогал, по-дружески подсказывал, как на крупных планах работать, как на общих»
.
«Сережа, который в этот момент сильно похудел, однажды внимательно посмотрел на меня и сказал: «А тебе бы надо сбросить несколько килограммов». Это было сказано наедине, мягко, и я не обиделась, но сильно удивилась. Подумала: «Странно, о чем это он? Зачем мне худеть, я вроде как не толстая...» Тогда я не знала, что экран зрительно прибавляет от трех до пяти килограммов. Когда потом посмотрела «Участок», то убедилась, что в тот момент реально была таким милым пухляшом со щечками. Как важно все-таки встретить профессионала, который даст дельный совет и не побоится сказать правду тебе прямо в глаза и тем самым поможет увидеть себя со стороны. В общем, после премьеры «Участка» я похудела на десять килограммов. Что вскоре очень пригодилось: Наталья Сергеевна Бондарчук пригласила меня на роль Гончаровой в картину «Пушкин. Последняя дуэль». А Александра Сергеевича в этом фильме сыграл Сергей Безруков. Через десять лет наши с Безруковым пути вновь пересеклись — сейчас я работаю у него в Московском Губернском театре»
.