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«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей

23 октября
2019 год

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23 октября 2019
44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон стала главной героиней нового номера американского издания Glamour, приняла участие в фотосессии и дала большое интервью. По словам звезды, которую часто спрашивают о том, когда она наконец найдёт себе спутника жизни, нынешнее «холостяцкое» положение её вполне устраивает, и она не стремится связывать себя узами брака.

«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей

«У меня уже долгое время не было отношений, - призналась Шарлиз. - И я никогда не хотела замуж. Для меня это не проблема, потому что в этом я совершенно честна с собой. Я считаю, что люди слишком озабочены этим вопросом, особенно женщины».

Честности по отношению к себе и окружающим Терон научила мама, которая старалась воспитывать её в строгости и не хвалила просто так.

«Моя мама всегда говорила: «Не соглашайся на что попало!», - вспоминает актриса. - Не всегда она говорила мне приятные вещи, но когда она говорила что-то хорошее, я знала, что это правда, и могла ей верить».

У Шарлиз был роман с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, затем она долгое время встречалась с актёром Стюартом Таунсендом, после расставания с которым даже почти вышла замуж за Шона Пенна. И, хотя до свадьбы дело так и не дошло, Терон сложно назвать одиноким человеком: она воспитывает двух приёмных детей - сына Джексона и дочь Августу, которых учит ценить то, что у них есть сейчас.

«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей

«Я всегда осознавала, что все может закончиться в любую секунду, буквально завтра, - объяснила актриса. - Поэтому я ценю каждый момент жизни, ведь он может никогда не повториться. И я говорю это своим детям — думаю, они уже достаточно взрослые, чтобы понимать ценность жизни».

Несмотря на такой правильный подход к воспитанию детей, Шарлиз Терон часто критикуют за то, что она позволяет своему сыну одеваться как девочка и даже называет его дочерью.
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«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей фотографии
«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей фотографии
«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей фотографии
«Я никогда не хотела замуж»: Шарлиз Терон о браке и воспитании детей фотографии
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