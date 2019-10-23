«Иногда я плачу, но это не плохо»: Шэрон Стоун об одиночестве и карьере

61-летняя актриса Шэрон Стоун снялась для обложки ноябрьского номера Allure и дала откровенное интервью, в котором затронула множество тем - от своей внешности до интимных отношений.
О красоте
«Люди невероятно злые. Они думают, что если вы красивы, то должны быть глупы. Они заставят вас чувствовать себя меньше и мельче. Если кому-то природа подарила красоту, мы должны принять ее и наслаждаться. Я так благодарна своему телу. Правда, в молодости все мне говорили, что с ним что-то не так - слишком много того и этого. Когда шли съемки «Основного инстинкта», гример каждый день наносил на меня килограмм косметики и каждый вечер я его тщательно смывала. Но больше всего в плане красоты я сожалею, что слишком часто выщипывала брови и слишком редко пользовалась солнцезащитным кремом».
О любимом возрасте
«Мои 40 лет были так прекрасны! Хотя я не работала, потому что 40-летним актрисам не давали ролей. Я была просто мамой трех красивых мальчиков, восстанавливалась после инсульта и боролась за опеку над старшим сыном в суде. Но во всех этих испытаниях было что-то прекрасное. В те годы моим самым большим желанием было, чтобы кто-нибудь влюбился в меня. Возможно, с партнером моя жизнь и я сама были бы менее жестокими».
О сексе
«То, что секс становится лучше с возрастом, для меня – спекулятивное утверждение. Я думаю, секс зависит не от возраста, а от отношений с партнером. Секс ради секса сейчас мне не интересен. Но мне совершенно одиноко. И было бы неправильно отрицать, что счастье от независимости не идет в комплекте с меланхолией и тоской. Иногда я плачу, но это не плохо, это жизнь. Сейчас я учусь радоваться каждому дню».
О сыновьях
«Я стараюсь воспитать их думающими молодыми людьми, даю им максимум информации о мире. Когда они стали старше и достигли пубертата, то обнаружили в себе иные качества и начали вести себя иначе. Поначалу думаешь, что они чокнулись, но потом осознаешь: каждый из них теперь - цельная личность».
О карьере
«Моя карьера могла бы сложиться совсем по-другому. Я думаю, что я больше и шире, чем просто секс-символ. Когда я заболела, то не смогла потом вернуться в бизнес, хотя мужчине бы это позволили. Меня отправили в конец очереди, и я начала заново - с эпизодических ролей на телевидении. Бывшая кинозвезда теряет все. Это фантомное ощущение силы, которой на самом деле у тебя уже нет. Я решила написать книгу и только что ее закончила. Я хочу прочитать ее маме, которую невероятно люблю, и спросить ее мнение. Сейчас мне тяжело заводить друзей, но те, кто также был раньше популярен - Фэй Данауэй и Ширли Маклэйн, помогли мне и сказали, что главное - не принимать наркотики и не скатиться».