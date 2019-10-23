Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е

23 октября
2019 год

Лайфстайл >>
23 октября 2019
Российский актёр Игорь Жижикин уже довольно давно известен и в Голливуде. Его впечатляющая фильмография включает проекты таких режиссёров и подюсеров, как Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Клинт Иствуд, Джей Джей Абрамс и Квентин Тарантино. Мало кто знает, но в юности Жижикин увлекался цирком, который и привёл его в США, где он в качестве воздушного гимнаста выступал в шоу Цирка дю Солей «Mystere».

Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е

По словам актёра, именно профессия циркача помогла ему пережить «лихие 90-е» и прилично зарабатывать.

«Это отлично меня кормило, - поделился Игорь. - Если говорить о кино, то такая работа тоже была. Люди любили фильмы про бандитов, сыщиков. Потом, когда вышел «Агент национальной безопасности», пошла смена эпохи. Стали смотреть фильмы про разведчиков, спецагентов. Потом «Боец» и другие картины про единоборства, это было интересно людям. Мы не видели голливудского кино, не знали, что там снимают. Это потом я привез магнитофон с кассетами, смотрел фильмы с Брюсом Ли, «Индиану Джонса», в котором мне удалось сыграть потом. Была эпоха видеофильмов, салонов, индустрия кино начала меняться».

Тот самый «Индиана Джонс», на площадке которого работал Жижикин, был снят Стивеном Спилбергом в 2008 году. Сотрудничество российского актёра с режиссёром мирового уровня - большая удача. Игорь, конечно же, об этом не жалеет и считает Спилберга настоящим профессионалом своего дела.

Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е

«Это мегапрофи, - заявил актёр. - Кстати, я ему рассказывал, что смотрел «Индиану Джонс» на кассетах. Садились в комнате по 15-20 человек. Кассета заканчивается, перематываешь обратно и заново смотришь. По 5-6 раз. А сейчас попробуй — посмотри какой-нибудь фильм шесть раз подряд».

Жижикин также рассказал, что его мама тоже могла бы стать актрисой, однако её семья была против такого увлечения. Отец Игоря творческих порывов сына тоже не одобрял.

«Мама занималась в театральной студии и в свое время, когда Олег Ефремов собирал «Современник», приходила к нему на пробы, - вспоминает актёр. - Очень понравилась. Ее уговаривали прийти, но бабушка не отпустила. Родители решили, что это не профессия. А на мой выбор никто повлиять никогда не мог. Когда я пошел работать в цирк, папа был в шоке — он серьезный номенклатурный работник. И воспринял это в штыки: как это, мой сын будет клоуном?! Так что фиг кто на меня повлиял бы. Родители повлияли на меня в 5 лет, когда взяли за ручку, перевели через дорогу в ЦСКА, где я перезанимался всеми видами спорта. Если бы этого не случилось, неизвестно, по какой наклонной покатилась бы моя карьера».
версия для печати
Ссылки по теме
«Вий 3D»: Невероятные приключения англичанина в Украине
персоны
Игорь Жижикин
фильмы
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа

фотографии >>
Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е фотографии
Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е фотографии
Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е фотографии
Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Робер Арну
Жерар Блен
Виктор Гротович
Диана Дорс
Оскар Мартинес
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен