Игорь Жижикин рассказал, как выживал в 90-е

Российский актёр Игорь Жижикин
уже довольно давно известен и в Голливуде. Его впечатляющая фильмография включает проекты таких режиссёров и подюсеров, как Стивен Спилберг
, Джордж Лукас
, Клинт Иствуд
, Джей Джей Абрамс
и Квентин Тарантино
. Мало кто знает, но в юности Жижикин увлекался цирком, который и привёл его в США, где он в качестве воздушного гимнаста выступал в шоу Цирка дю Солей «Mystere».
По словам актёра, именно профессия циркача помогла ему пережить «лихие 90-е» и прилично зарабатывать.
«Это отлично меня кормило
, - поделился Игорь. - Если говорить о кино, то такая работа тоже была. Люди любили фильмы про бандитов, сыщиков. Потом, когда вышел «Агент национальной безопасности», пошла смена эпохи. Стали смотреть фильмы про разведчиков, спецагентов. Потом «Боец» и другие картины про единоборства, это было интересно людям. Мы не видели голливудского кино, не знали, что там снимают. Это потом я привез магнитофон с кассетами, смотрел фильмы с Брюсом Ли, «Индиану Джонса», в котором мне удалось сыграть потом. Была эпоха видеофильмов, салонов, индустрия кино начала меняться
».
Тот самый «Индиана Джонс»
, на площадке которого работал Жижикин, был снят Стивеном Спилбергом
в 2008 году. Сотрудничество российского актёра с режиссёром мирового уровня - большая удача. Игорь, конечно же, об этом не жалеет и считает Спилберга настоящим профессионалом своего дела.
«Это мегапрофи
, - заявил актёр. - Кстати, я ему рассказывал, что смотрел «Индиану Джонс» на кассетах. Садились в комнате по 15-20 человек. Кассета заканчивается, перематываешь обратно и заново смотришь. По 5-6 раз. А сейчас попробуй — посмотри какой-нибудь фильм шесть раз подряд
».
Жижикин также рассказал, что его мама тоже могла бы стать актрисой, однако её семья была против такого увлечения. Отец Игоря творческих порывов сына тоже не одобрял.
«Мама занималась в театральной студии и в свое время, когда Олег Ефремов собирал «Современник», приходила к нему на пробы
, - вспоминает актёр. - Очень понравилась. Ее уговаривали прийти, но бабушка не отпустила. Родители решили, что это не профессия. А на мой выбор никто повлиять никогда не мог. Когда я пошел работать в цирк, папа был в шоке — он серьезный номенклатурный работник. И воспринял это в штыки: как это, мой сын будет клоуном?! Так что фиг кто на меня повлиял бы. Родители повлияли на меня в 5 лет, когда взяли за ручку, перевели через дорогу в ЦСКА, где я перезанимался всеми видами спорта. Если бы этого не случилось, неизвестно, по какой наклонной покатилась бы моя карьера
».