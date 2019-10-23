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23 октября 2019
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Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
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23 октября 2019
22 октября в московском Центральном доме предпринимателя генеральный директор ТНТ
Роман Петренко
и генеральный продюсер телеканала
Александр Дулерайн
представили самые главные премьеры года.
Презентацию, ставшую одним из главных событий этой осени, посетило множество журналистов, блогеров, актёров, продюсеров и других влиятельных персон в медийной индустрии. Среди них были замечены
Тимур Батрутдинов
,
Дарья Мороз
,
Марина Кравец
,
Наталья Рудова
,
Ксения Бородина
,
Азамат Мусагалиев
,
Валентина Мазунина
,
Мария Ахметзянова
,
Анна Котова-Дерябина
,
Игорь Ознобихин
,
Роман Попов
,
Лина Дембикова
,
Наталья Еприкян
,
Руслан Белый
,
Ольга Орлова
,
Влад Кадони
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Анастасия Калашникова
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Татьяна Денисова
,
Анна Цуканова-Котт
,
Дарья Руденок
,
Алина Алексеева
,
Юлия Франц
и другие звёзды.
фото: Наталья Рудова
фото: Дарья Мороз
фото: Ксения Бородина
фото: Тимур Батрутдинов
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