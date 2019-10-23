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Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ

23 октября
2019 год

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23 октября 2019
22 октября в московском Центральном доме предпринимателя генеральный директор ТНТ Роман Петренко и генеральный продюсер телеканала Александр Дулерайн представили самые главные премьеры года.

Презентацию, ставшую одним из главных событий этой осени, посетило множество журналистов, блогеров, актёров, продюсеров и других влиятельных персон в медийной индустрии. Среди них были замечены Тимур Батрутдинов, Дарья Мороз, Марина Кравец, Наталья Рудова, Ксения Бородина, Азамат Мусагалиев, Валентина Мазунина, Мария Ахметзянова, Анна Котова-Дерябина, Игорь Ознобихин, Роман Попов, Лина Дембикова, Наталья Еприкян, Руслан Белый, Ольга Орлова, Влад Кадони, Дарья Клюкина и Дуся Бубель, Ника Вайпер, Борис Дергачев, Александр Пташенчук, Анастасия Калашникова, Егор Дружинин, Татьяна Денисова, Анна Цуканова-Котт, Дарья Руденок, Алина Алексеева, Юлия Франц и другие звёзды.

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Наталья Рудова

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Дарья Мороз

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Ксения Бородина

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Тимур Батрутдинов

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Юлия Франц

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Анна Цуканова-Котт

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Ксения Суркова

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Наталья Еприкян

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Валентина Мазунина

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Валерия Дмитриева

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Заурбек Байцаев, Александр Пташенчук, Азамат Мусагалиев

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Павел Комаров и Вадим Дубровин

Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ
фото: Роман Попов
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Алина Алексеева (II)Мария АхметзяноваТимур БатрутдиновРуслан БелыйКсения БородинаНика ВайперТатьяна Денисова (II)Борис ДергачевЕгор ДружининАлександр ДулерайнНаталья ЕприкянАнастасия КалашниковаАнна Котова-ДерябинаВалентина МазунинаДарья МорозАзамат МусагалиевИгорь ОзнобихинОльга ОрловаРоман ПетренкоРоман ПоповАлександр ПташенчукДарья РуденокНаталья РудоваЮлия ФранцАнна Цуканова-Котт

фотографии >>
Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ фотографии
Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ фотографии
Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ фотографии
Наталья Рудова, Дарья Мороз и Тимур Батрутдинов оценили проекты ТНТ фотографии
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