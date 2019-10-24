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Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях

24 октября
2019 год

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24 октября 2019
Актриса Мария Кожевникова довольно активно пользуется соцсетями. В своём Инстаграме она поддерживает связь с подписчиками, отвечает на вопросы фанатов и рассуждает с ними на различные злободневные темы. А также делится семейными фотографиями, которые собирают тонны восторженных комментариев. Однако среди подписчиков находятся и загадочные люди, с негативом отзывающиеся о малолетних детях актрисы.

Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях

В очередной раз столкнувшись с подобным необъяснимым негативом, актриса записала видеообращение, в котором выразила своё мнение о таких людях: «Как вообще земля носит людей, которые пишут что-то плохое про детей? Желают какие-то вообще непроизносимые даже вещи? Откуда столько злобы и желчи к незнакомым людям, которые тебе не сделали ничего плохого?»

Мария добавила, что сама никому зла не желает, хотя в своих взглядах не согласна, возможно, «с большей частью населения планеты Земля»: «Но у меня никогда не было мысли написать что-то плохое про их детей, пожелать им всяких гадостей. Вот откуда это берется, объясните мне? Я искренне хочу понять», - подытожила актриса.
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Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях фотографии
Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях фотографии
Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях фотографии
Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях фотографии
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