Мария Кожевникова высказалась о своих недоброжелателях

Актриса Мария Кожевникова
довольно активно пользуется соцсетями. В своём Инстаграме
она поддерживает связь с подписчиками, отвечает на вопросы фанатов и рассуждает с ними на различные злободневные темы. А также делится семейными фотографиями, которые собирают тонны восторженных комментариев. Однако среди подписчиков находятся и загадочные люди, с негативом отзывающиеся о малолетних детях актрисы.
В очередной раз столкнувшись с подобным необъяснимым негативом, актриса записала видеообращение, в котором выразила своё мнение о таких людях: «Как вообще земля носит людей, которые пишут что-то плохое про детей? Желают какие-то вообще непроизносимые даже вещи? Откуда столько злобы и желчи к незнакомым людям, которые тебе не сделали ничего плохого?»
Мария добавила, что сама никому зла не желает, хотя в своих взглядах не согласна, возможно, «с большей частью населения планеты Земля»: «Но у меня никогда не было мысли написать что-то плохое про их детей, пожелать им всяких гадостей. Вот откуда это берется, объясните мне? Я искренне хочу понять»
, - подытожила актриса.