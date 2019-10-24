Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей

Актриса Марина Александрова
стала гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказала об интересах детей и «совином» расписании мужа.
Как выяснилось, Марина и Иван Ургант
давно дружат семьями, поскольку их младшие дочери родились в один год: «Моя Катерина растет прям девочкой-девочкой. Обожает все розовое, единорогов и прочее. А сын Андрей, которому семь лет, сейчас активно учит японский язык. Он очень любознательный: увлекался «Мушкетерами», потом футболом, теперь мифами Древней Греции. Устраивает викторины и экзамены мне, а потом говорит: «Мама, ты слабовата». Так что Андрюша растет очень разносторонним»
, — с улыбкой рассказала актриса про интересны своих детей. Также актриса заметила, что именно сын научил ее вести Инстаграм.
Также актриса призналась, что не совпадает по расписанию со своим мужем - продюсером Андреем Болтенко
. Александрова рано отходит ко сну, а просыпается в 6:30 и отправляется на утреннюю пробежку. Супруг же поздно ложится и просыпается позже Марины.