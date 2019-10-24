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Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей

24 октября
2019 год

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24 октября 2019
Актриса Марина Александрова стала гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказала об интересах детей и «совином» расписании мужа.

Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей

Как выяснилось, Марина и Иван Ургант давно дружат семьями, поскольку их младшие дочери родились в один год: «Моя Катерина растет прям девочкой-девочкой. Обожает все розовое, единорогов и прочее. А сын Андрей, которому семь лет, сейчас активно учит японский язык. Он очень любознательный: увлекался «Мушкетерами», потом футболом, теперь мифами Древней Греции. Устраивает викторины и экзамены мне, а потом говорит: «Мама, ты слабовата». Так что Андрюша растет очень разносторонним», — с улыбкой рассказала актриса про интересны своих детей. Также актриса заметила, что именно сын научил ее вести Инстаграм.

Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей

Также актриса призналась, что не совпадает по расписанию со своим мужем - продюсером Андреем Болтенко. Александрова рано отходит ко сну, а просыпается в 6:30 и отправляется на утреннюю пробежку. Супруг же поздно ложится и просыпается позже Марины.
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Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей фотографии
Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей фотографии
Японский язык и футбол: Мария Александрова рассказала об интересах своих детей фотографии
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