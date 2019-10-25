«В Проклову вообще все влюблялись смертельно»: Алла Сурикова о женском магнетизме

фото: Андрей Миронов, Елена Проклова и Филипп Адамович
«Вот этот мальчик Филипп - сын французской женщины и художника Адамовича, который бросил свою француженку ради Ленки после этой картины. Он приехал на съемки к сыну и влюбился смертельно. И остался с ней на несколько лет. В Проклову вообще все влюблялись смертельно, эта женщина невероятная. Когда-то одна моя знакомая спросила у влюбленного в неё мужчину: «Что в ней такого, что мужчины все ползком тянулись за ней?» Он сказал: «Она без кожи».
фото: Елена Проклова
На вопрос ведущего, был ли Андрей Миронов увлечен Прокловой, Сурикова ответила, что между артистами, играющими любовь, всегда возникает «натяжение»: «И Андрей был, наверняка, влюблен в Лену, потому что когда они тянули друг другу над плитой вот эти две руки, я видела как замечательно они тянутся друг к другу. А что за кадром происходит - это не моя история».