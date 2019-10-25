Сын Вуди Аллена запустит подкаст о расследовании преступлений Харви Вайнштейна

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Ронан Фэрроу запустит подкаст о расследовании преступлений Харви Вайнштейна
. Ронан уже прославился своим расследованием в журнале New Yorker, в котором первым разоблачил и фактически уничтожил Харви Вайнштейна. Именно с его подачи актрисы, к которым домогался Харви, решились на рассказ о том, что испытали.
Материал про сексуальные преступления самого именитого продюсера Америки даже принес журналисту Пулитцеровскую премию. На этом Ронан не остановился и выпустил книгу «Поймать и убить», в которой рассказал, с какими сложностями ему пришлось столкнуться на пути разоблачения Вайнштейна. Теперь на очереди - подкаст.
В выпусках своей авторской программы Ронан будет рассказывать все о том же, однако теперь разоблачительные истории будут литься не только из уст журналиста, но и самих жертв Вайнштейна. Фэрроу обещает поделиться первым выпуском уже в ноябре.