Гарик Харламов показал поклонникам, как живет без жены

Гарик Харламов
опубликовал забавное видео, где показал, как проводит время, когда расстается с Кристиной Асмус
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Ролик носит название «День, когда жена на гастролях». Пока жена отсутствует в Москве, Гарик веселится в компании дочки и двух собак, много спит, работает, а поздно вечером с наслаждением рубится в любимые компьютерные игры на приставке. И всё это - едва приходя в сознание.
Поклонники артиста оценили смешной ролик. И добавили, что это видео является прямым доказательством, что в семье Харламова и Асмус царят полное взаимопонимание и семейная идиллия.