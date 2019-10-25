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Гарик Харламов показал поклонникам, как живет без жены

25 октября
2019 год

Лайфстайл >>
25 октября 2019
Гарик Харламов опубликовал забавное видео, где показал, как проводит время, когда расстается с Кристиной Асмус.

Гарик Харламов показал поклонникам, как живет без жены

Ролик носит название «День, когда жена на гастролях». Пока жена отсутствует в Москве, Гарик веселится в компании дочки и двух собак, много спит, работает, а поздно вечером с наслаждением рубится в любимые компьютерные игры на приставке. И всё это - едва приходя в сознание.



Поклонники артиста оценили смешной ролик. И добавили, что это видео является прямым доказательством, что в семье Харламова и Асмус царят полное взаимопонимание и семейная идиллия.
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