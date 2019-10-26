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«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди

26 октября
2019 год

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26 октября 2019
Анджелина Джоли написала уже вторую статью для журнала Time. Если первый материал актриса посвятила эмигрантам, то во втором затронула тему женского здоровья. От онкологии умерли почти все родственники Анжелины по женской линии. В том числе бабушка и мать. Поэтому в этой статье Джоли решила призвать девушек следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к специалистам.

«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди

Мать Джоли - французско-американская актриса Маршелин Бертран – умерла в 2007 году на 57 году жизни. Восемь лет она боролась с раком груди и яичников.

«Помню, как однажды держала маму за руку, когда она проходила химиотерапию. Ее лицо внезапно начало багроветь, и я побежала за медсестрой… Потом я стояла в холле госпиталя и ждала, когда мне выдадут тело для кремации. Ко мне подошел доктор и сказал, что дал ей обещание рассказать мне о необходимых медицинских анализах, что я могу сделать, чтобы избежать того же», - вспомнила Анжелина.

«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди

Была большая вероятность, что Джоли тоже является носителем мутировавшего гена, с высокой степенью вероятности вызывающего онкологические заболевания. Об этом она узнала, когда прошла диагностическое обследование. Тогда актриса решилась на операции по удалению женских репродуктивных органов - мастэктомию и овариоэктомию.

«Меня часто спрашивают, как все это и то, что я публично и детально рассказала об операциях, повлияло на меня. Просто я чувствую, что сделала правильный выбор. Я повысила свои шансы увидеть детей взрослыми, увидеть их внуков. Я надеюсь пробыть с ними как можно дольше. Ведь я сама уже больше 10 лет живу без мамы. Она смогла застать только самых старших внуков, но так и не смогла с ними поиграть из-за болезни. Мамы не стало в 56, а бабушки вообще в 45. Просто я верю, что проживу подольше».

«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди

По сей день Анджелина тщательно следит за своим здоровьем и наблюдается у врачей.

«Я ношу гормональный пластырь и регулярно прохожу медицинский осмотр. Вижу, что мое тело изменилось, но я не против. Сейчас я чувствую себя более связанной с другими женщинами, часто общаюсь с незнакомками о здоровье. Также меня спрашивают о моем отношении к шрамам. По-моему, они напоминают нам о том, что мы преодолели, и делают нас уникальными», - отметила Джоли.
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«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди фотографии
«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди фотографии
«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди фотографии
«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди фотографии
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