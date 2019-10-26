«Я чувствую, что сделала правильный выбор»: Анджелина Джоли об удалении груди

Анджелина Джоли
написала уже вторую статью для журнала Time. Если первый материал актриса посвятила эмигрантам
, то во втором затронула тему женского здоровья. От онкологии умерли почти все родственники Анжелины по женской линии. В том числе бабушка и мать. Поэтому в этой статье Джоли решила призвать девушек следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к специалистам.
Мать Джоли - французско-американская актриса Маршелин Бертран
– умерла в 2007 году на 57 году жизни. Восемь лет она боролась с раком груди и яичников.
«Помню, как однажды держала маму за руку, когда она проходила химиотерапию. Ее лицо внезапно начало багроветь, и я побежала за медсестрой… Потом я стояла в холле госпиталя и ждала, когда мне выдадут тело для кремации. Ко мне подошел доктор и сказал, что дал ей обещание рассказать мне о необходимых медицинских анализах, что я могу сделать, чтобы избежать того же»
, - вспомнила Анжелина.
Была большая вероятность, что Джоли тоже является носителем мутировавшего гена, с высокой степенью вероятности вызывающего онкологические заболевания. Об этом она узнала, когда прошла диагностическое обследование. Тогда актриса решилась на операции по удалению женских репродуктивных органов - мастэктомию и овариоэктомию.
«Меня часто спрашивают, как все это и то, что я публично и детально рассказала об операциях, повлияло на меня. Просто я чувствую, что сделала правильный выбор. Я повысила свои шансы увидеть детей взрослыми, увидеть их внуков. Я надеюсь пробыть с ними как можно дольше. Ведь я сама уже больше 10 лет живу без мамы. Она смогла застать только самых старших внуков, но так и не смогла с ними поиграть из-за болезни. Мамы не стало в 56, а бабушки вообще в 45. Просто я верю, что проживу подольше»
.
По сей день Анджелина тщательно следит за своим здоровьем и наблюдается у врачей.
«Я ношу гормональный пластырь и регулярно прохожу медицинский осмотр. Вижу, что мое тело изменилось, но я не против. Сейчас я чувствую себя более связанной с другими женщинами, часто общаюсь с незнакомками о здоровье. Также меня спрашивают о моем отношении к шрамам. По-моему, они напоминают нам о том, что мы преодолели, и делают нас уникальными», - отметила Джоли.