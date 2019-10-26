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«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»

26 октября
2019 год

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26 октября 2019
24 октября в широкий прокат вышел фильм «Текст», который снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главные роли в картине сыграли Кристина Асмус, Иван Янковский и Александр Петров. Кстати, именно в фильме «Текст» Асмус впервые решила сняться в постельной сцене полностью обнаженной.

«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»

«На самом деле, когда я только пришла на пробы к режиссеру Климу Шипенко, мы сразу с ним это обговорили. И он сказал: «Для меня это принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной - как есть, как в жизни». И меня это нисколько не смутило», - рассказала Кристина в интервью.

На днях Иван и Кристина стали гостями шоу «Вечерний Ургант», где рассказали, что им было легко играть любовь. Все потому, что они уже были партнерами на театральной сцене.

«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»

В беседе с Иваном Ургантом актриса рассказала, как проходили съемки нескольких сцен на Мальдивских островах.

«Поехали втроем: Клим Шипенко, Ваня, я. Снимали в перерывах между загоранием и игристым», - поделилась Асмус.

Артисты поговорили с Ургантом и о том, как снимались постельные сцены, которые Иван и Кристина сами снимали на мобильный телефон. По их словам, иногда приходилось повторять несколько раз: «Я помню тот момент, когда мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он такой: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз». И так пять дублей», - рассказал Янковский.

«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»

Кристина, в свою очередь, сказала, что раздеваться перед камерой было сложно. По ее словам, таких откровенных кадров в российском кино еще не было. Поэтому актриса даже не предполагает, что же скажет ее муж Гарик Харламов, когда увидит «Текст».
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Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
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«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст» фотографии
«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст» фотографии
«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст» фотографии
«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст» фотографии
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