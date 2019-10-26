Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

26 октября
2019 год

Лайфстайл >>
26 октября 2019
На днях вышел новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», героем которого стал актер театра и кино Александр Петров. Ксения прогулялась по Московскому драматическому театру имени М.Н. Ермоловой, в котором служит Петров. Интервью состоялось в театральной гримерке, а говорили Ксения и Александр о деньгах, ролях в кино и сериалах, российских режиссерах и популярности.

Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

О том, почему Александр Петров фигурирует почти во всех российских фильмах и сериалах:

«Нет, я не боюсь, что меня везде много. Я просто фанат процесса и не сильно об этом задумываюсь. Мне всегда хочется идти вперед, и так или иначе, конечная цель где-то там. Не знаю, середина это или только начало. Где-то кто-то написал, что меня много. Так считает интернет-общественность. Я не говорю, что ухожу. Просто хочу сделать паузу. Я всегда к себе отношусь с юмором, но не считаю, что для новой роли я только переодеваюсь. Если бы мне надо было похудеть, поправиться или измениться до неузнаваемости, я бы это сделал. Просто предложений таких не было».

О выборе между массовым кино и арт-хаусом:

«У меня нет цели сниматься только в громких проектах или больших блокбастерах. Если мне нравится сценарий - я соглашаюсь. Если говорить о других нишах, то не могу сказать, что я в них не иду. Например, «Звоните ДиКаприо» или «Текст». Они выходят за рамки».

Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

О том, с кем мечтает поработать:

«Сложный вопрос. Наверное, с Евгением Мироновым, Данилой Козловским. Из женщин - с Чулпан Хаматовой, Ксенией Собчак вот».

Об уходе из «Полицейского с Рублевки»:

Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

«Нет, мне не предлагали сниматься в продолжении. Я неправильно преподнес эту информацию в интервью Минаеву, я говорил больше про внутренние перипетии относительно судьбы, карьеры и так далее. Женя Никишов правильно сказал - мне не предлагали сниматься в продолжении «Полицейского с Рублевки».

Об отказе от участия в сиквеле «Гоголя»:

«Да, в следующем не буду участвовать. Это был мой отказ. Это большой, крутой проект, он мне нравился. Он сначала снимался как сериал, в результате вышло три полных метра. Мне кажется, что если снимать дальше, то с хорошим бюджетом и не сериальным качеством».

Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

Об уходе из режиссерских групп Александра Цекало и Евгения Никишова и сотрудничестве с Федором Бондарчуком:

«С обеими группами было комфортно работать, но я ушел в третью. Никак он меня не уговаривал, мне просто предложили контракт на два года. Это интересный эксперимент».

Об отказе сниматься у Кирилла Серебренникова:

«Язык мой - враг мой. Мне кажется, этот человек на меня не обидится. У этого режиссера мечтают снимать все актеры страны. Грандиозный режиссер, грандиозный человек. Это Кирилл Серебренников. Мы с ним поговорили очень тесно. Я сказал, что не чувствую, что это сделаю, что у меня горят глаза. Лично у меня сердце ёкать не будет, когда буду приезжать на площадку. Знал, что это не моё».

Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

О своих стихах и стихах Маяковского в одной театральной постановке:

«Я об этом не задумывался, я думал про историю. Мне Маяковский в принципе нравится, и по истории человек натыкается на эти стихи и думает: "Как круто. Ощущение, будто это про меня и я сам их написал". Это такой текст произносит герой, а потом приходит домой и начинает сам писать. Это его вдохновило. Это оправдано сюжетно, а не декламирование в лоб в сравнении».
версия для печати
Ссылки по теме
Евразийский мост-2019: Я/Мы – Александр Петров
СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
Александр Петров ушёл с Рублёвки
Александр Петров и Аглая Тарасова вышли на «Лёд»
Поиск по меткам
интернет
персоны
Фёдор БондарчукДанила КозловскийЕвгений МироновЕвгений НикишовАлександр Петров (III)Кирилл СеребренниковКсения СобчакЧулпан ХаматоваАлександр Цекало
фильмы
Звоните ДиКаприо!Полицейский с РублёвкиТекст

фотографии >>
Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки» фотографии
Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки» фотографии
Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки» фотографии
Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Чернокульский
25 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Амаду Мамадаков
Игорь Масленников
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Джеки Куган
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Текст
драма, триллер, экранизация
Россия, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен