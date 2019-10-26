Александр Петров рассказал о причинах ухода из «Гоголя» и «Полицейского с Рублевки»

На днях вышел новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак
!», героем которого стал актер театра и кино Александр Петров
. Ксения прогулялась по Московскому драматическому театру имени М.Н. Ермоловой, в котором служит Петров. Интервью состоялось в театральной гримерке, а говорили Ксения и Александр о деньгах, ролях в кино и сериалах, российских режиссерах и популярности.
О том, почему Александр Петров фигурирует почти во всех российских фильмах и сериалах:
«Нет, я не боюсь, что меня везде много. Я просто фанат процесса и не сильно об этом задумываюсь. Мне всегда хочется идти вперед, и так или иначе, конечная цель где-то там. Не знаю, середина это или только начало. Где-то кто-то написал, что меня много. Так считает интернет-общественность. Я не говорю, что ухожу. Просто хочу сделать паузу. Я всегда к себе отношусь с юмором, но не считаю, что для новой роли я только переодеваюсь. Если бы мне надо было похудеть, поправиться или измениться до неузнаваемости, я бы это сделал. Просто предложений таких не было»
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О выборе между массовым кино и арт-хаусом:
«У меня нет цели сниматься только в громких проектах или больших блокбастерах. Если мне нравится сценарий - я соглашаюсь. Если говорить о других нишах, то не могу сказать, что я в них не иду. Например, «Звоните ДиКаприо» или «Текст». Они выходят за рамки»
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О том, с кем мечтает поработать:
«Сложный вопрос. Наверное, с Евгением Мироновым, Данилой Козловским. Из женщин - с Чулпан Хаматовой, Ксенией Собчак вот»
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Об уходе из «Полицейского с Рублевки»:
«Нет, мне не предлагали сниматься в продолжении. Я неправильно преподнес эту информацию в интервью Минаеву, я говорил больше про внутренние перипетии относительно судьбы, карьеры и так далее. Женя Никишов правильно сказал - мне не предлагали сниматься в продолжении «Полицейского с Рублевки»
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Об отказе от участия в сиквеле «Гоголя»:
«Да, в следующем не буду участвовать. Это был мой отказ. Это большой, крутой проект, он мне нравился. Он сначала снимался как сериал, в результате вышло три полных метра. Мне кажется, что если снимать дальше, то с хорошим бюджетом и не сериальным качеством»
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Об уходе из режиссерских групп Александра Цекало и Евгения Никишова и сотрудничестве с Федором Бондарчуком:
«С обеими группами было комфортно работать, но я ушел в третью. Никак он меня не уговаривал, мне просто предложили контракт на два года. Это интересный эксперимент»
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Об отказе сниматься у Кирилла Серебренникова:
«Язык мой - враг мой. Мне кажется, этот человек на меня не обидится. У этого режиссера мечтают снимать все актеры страны. Грандиозный режиссер, грандиозный человек. Это Кирилл Серебренников. Мы с ним поговорили очень тесно. Я сказал, что не чувствую, что это сделаю, что у меня горят глаза. Лично у меня сердце ёкать не будет, когда буду приезжать на площадку. Знал, что это не моё»
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О своих стихах и стихах Маяковского в одной театральной постановке:
«Я об этом не задумывался, я думал про историю. Мне Маяковский в принципе нравится, и по истории человек натыкается на эти стихи и думает: "Как круто. Ощущение, будто это про меня и я сам их написал". Это такой текст произносит герой, а потом приходит домой и начинает сам писать. Это его вдохновило. Это оправдано сюжетно, а не декламирование в лоб в сравнении»
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