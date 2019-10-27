«Мы не можем спокойно обсуждать секс»: Александр Паль об отечественных табу

В преддверии выхода фильма Нигины Сайфуллаевой «Верность»
исполнитель одной из главных ролей Александр Паль
принял участие в шоу «ОК на связи!». В беседе с ведущим Александр рассказал о том, какие темы поднимает фильм, а также поделился воспоминаниями о процессе съемок откровенных сцен, которыми изобилует эта драма.
Коротко синопсис фильма отдаленно напоминает сериал «Измены»
: жена начинает подозревать мужа в измене, но вместо того, чтобы обсудить с ним эту проблему, начинает от обиды изменять ему сама. Причем, не останавливается на одном любовнике, попутно открывая себя с новой неожиданной стороны. Чтобы развеять предубеждение о фильме, который «продается», как смелая эротическая драма с невиданными доселе в отечественном кино откровенными сценами, Александр Паль обозначил ряд проблем, которые там затрагиваются.
«Это кино, конечно же, не о сексе. Ну то есть оно о сексе в том числе, но в основном оно о том, как мужчина и женщина сосуществуют друг с другом, и о том, какие бывают проблемы, когда мы не делимся с близким человеком, не говорим, какие у нас проблемы и не обсуждаем то, как их можно предотвратить. О том, что мы в парах не умеем проговаривать какие-то вещи, которые, в том числе, касаются секса. У нас есть какое-то внутреннее табу на тему секса и мы не можем об этом говорить почему-то. Я вам опишу ситуацию. Мой друг увидел тизер фильма и спросил «Что ты в этом фильме делаешь?» Я говорю: «Ну, в частности, делаю куннилингус». И он мне говорит: «Ты чё, пилоточник что ли?» Как бы это странно не звучало, но почему-то часть мужчин в России считает зазорным делать куннилингус. Мне кажется, этот фильм показывает то, как мужчины и женщины не могут спокойно рассуждать на тему секса, о том, что человеку нравится или что не нравится. Или например, бывают периоды, когда пара не занимается сексом, и не может даже обсудить, почему это происходит. И из-за этого очень часто возникают проблемы. Кино достаточно серьезно размышляет об отношениях в паре, и это не эротика и не порнография»
.
Также Александр рассказал о выматывающей технической стороне процесса съемок откровенных сцен и о подготовке к ним.
Мы садились втроем в офисе у Нигины и рассуждали о том, насколько бы кто как мог себя вести, кому что в сексе нравится. Нигина сказала: «Я обязана с вами поговорить на эту тему и была бы рада, если бы вы со мной поделились тем, что вам нравится, и как что проходит». Мы постепенно раскрывались и спокойно разговаривали. И вот мы все это обсуждаем, обсуждаем, и день на пятый Нигина говорит: «Я хочу попробовать отрепетировать». Это был интересный переходный момент, она к этому подводила. Но она встала перед холодной стеной Саши и Жени
(исполнительница главной роли Евгения Громова
- прим.ред.). Потому что мы ей сказали: «Нигина, слушай мы уже обсудили с тобой, репетировать здесь нечего, примерно комбинация и хореография понятна». И Нигина говорит: «Ребята, я должна увидеть, что вы не стесняетесь». Мы ей: «Нигин, ну мы взрослые люди, мы тебе говорим, что мы точно это сделаем, значит сделаем». Она: «Ой ну вот этого не надо, потому что у меня были случаи, когда я снимала, и когда доходило до эротических сцен, все начинали хохотать и стесняться, и начиналось «я не буду так, я не буду эдак» .
Я ответил: «Нет, вот то как мы обсудили - это будет». Нигина очень расстроилась. Она пыталась продавить эту тему еще дважды. Дважды ей было отказано. И когда наступил день икс, мы спокойно пришли, разделись и зашли в ванную. Мы семь часов снимали эту сцену. Каждый дубль длился десять минут. Набирался материал с разных ракурсов. Но самое интересное, что квартира, в которой снимали эту сцену, находится на станции метро Курская. И окна квартиры выходят на железнодорожные рельсы. Когда мы снимали эту сцену, каждые четыре минуты проезжал поезд. Что это значит? Брак по звуку. Как это выглядело: мы начинали сцену, доходили до какого-то пикового момента и вдруг слышали: «Ребята, поезд, остановитесь!». Мы замирали, ждали минуту, и после этого Нигина говорила: «Ребятушки, пожалуйста, давайте дальше, не сбавляйте градус». И нам нужно было вернуться в это состояние, что, естественно, было непросто.
Это самая не то что бы трудная, это самая неинтересная сцена, в которой я снимался. А по итогу она очень красивая».