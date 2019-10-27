«Позор вам за то, что вы делаете»: Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в клевете и сводничестве

Актриса Наталья Рудова
ополчилась на Андрея Малахова
после того, как её имя прозвучало в одном из недавних выпусков шоу «Прямой эфир», в котором обсуждалась судьба девушек, подрабатывающих эскортом. И хотя никаких прямых доказательств того, что Рудова имеет отношение к этой профессии, в программе не прозвучало, сам факт того, что её имя было упомянуто в данном контексте, возмутил актрису до глубины души. После чего Рудова решила опубликовать в своём Инстаграме пост, разоблачающий методы работы Малахова. А также обвинила ведущего в сводничестве
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«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали её интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали моё имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам всё равно! Мне не всё равно! Моей семье не всё равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с подругами в купальниках. Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе, «Прямой эфир» за то, как вы использовали моё имя в вашей передаче. Вы не лучше желтухи. Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!»