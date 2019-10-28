СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился

Очередной близкий друг семьи слил британскому таблоиду Daily Mail информацию о том, что Джеймс МакЭвой
тайно зарегистрировал брак со своей возлюбленной Лизой Либерати
.
МакЭвой и Лиза познакомились на съёмках фильма Найта Шьямалана «Сплит»
- Джеймс исполнял главную роль (точнее, несколько главных ролей, если уж на то пошло), а Лиза работала ассистентом режиссера.
В подтверждении своих слов о том, что свадьба Либерати и МакЭвоя действительно состоялась недавно, сердобольный инсайдер ссылается на кольцо на безымянном пальце Лизы.
До 2016 года МакЭвой состоял в браке с Энн-Мэри Дафф
, с которой воспитывает 8-летнего сына Брендана.