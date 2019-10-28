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СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился

28 октября
2019 год

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28 октября 2019
Очередной близкий друг семьи слил британскому таблоиду Daily Mail информацию о том, что Джеймс МакЭвой тайно зарегистрировал брак со своей возлюбленной Лизой Либерати.

СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился

МакЭвой и Лиза познакомились на съёмках фильма Найта Шьямалана «Сплит» - Джеймс исполнял главную роль (точнее, несколько главных ролей, если уж на то пошло), а Лиза работала ассистентом режиссера.
В подтверждении своих слов о том, что свадьба Либерати и МакЭвоя действительно состоялась недавно, сердобольный инсайдер ссылается на кольцо на безымянном пальце Лизы.

СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился

До 2016 года МакЭвой состоял в браке с Энн-Мэри Дафф, с которой воспитывает 8-летнего сына Брендана.
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СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился фотографии
СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился фотографии
СМИ: Джеймс МакЭвой тайно женился фотографии
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