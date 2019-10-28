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«Супернатурал» Джаред Падалеки арестован в Техасе

28 октября
2019 год

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28 октября 2019
Утром прошлого воскресения нестареющая звезда сериала-долгожителя «Сверхъестественное» (в народе - «Супернатуралы») Джаред Падалеки был арестован за пьяный дебош в баре Stereotype города Остин, штат Техас.

«Супернатурал» Джаред Падалеки арестован в Техасе

Согласно сведениям американского таблоида TMZ, полученным от очевидцев происшествия, пьяный Падалеки ударил в лицо бармена заведения, а потом и управляющего. Друг актёра вывел его на улицу и попытался успокоить, но оказался в неприятном положении - Джаред решил попрактиковать на нём приём «захват шеи».
Но вишенкой на торте стала попытка подкупа полицейских. На другом видео видно, как еле стоящий на ногах Падалеки достает из кармана пачку денег, желая уладить проблемы с подоспевшей полицией. Проблемы уладить не получилось, хотя заплатить Джареду все-таки пришлось - его освободили под залог в 15 000 долларов.
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«Супернатурал» Джаред Падалеки арестован в Техасе фотографии
«Супернатурал» Джаред Падалеки арестован в Техасе фотографии
«Супернатурал» Джаред Падалеки арестован в Техасе фотографии
«Супернатурал» Джаред Падалеки арестован в Техасе фотографии
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