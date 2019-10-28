СМИ: Данила Козловский и Ольга Зуева станут родителями

С легкой подачи издания «Стархит»
в прессе разлетелся слух о том, что Данила Козловский
и Ольга Зуева
в скором времени станут родителями.
Источник «Стархита» утверждает, что Ольга и Данила вовсю готовятся к пополнению в «семье»: «Оля и Данила счастливы Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут….»
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Впрочем, даже если эти слухи правдивы, пара не спешит распространяться об этом. В поисках подтверждения «Стархит» связался с братом Данилы Егором, который заявил, что он не в курсе этих новостей.