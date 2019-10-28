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Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу

28 октября
2019 год

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28 октября 2019
Появившееся в сети фото 45-летней Амалии Мордвиновой, о которой несколько лет ничего не было слышно, подняло волну интереса к её судьбе. Выяснилось, что Амалия, 10 лет назад завязавшая с актёрской карьерой без громких объявлений об уходе, с 2016 года живет в США и занимается поэзией. В 2016 году Амалия приезжала в Москву с презентацией своего поэтического сборника «Концепция райского сада». Тогда же актриса дала большое интервью журналу Marie Claire, в котором рассказала о причинах переезда в Индию в 2009 году.

Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу

«Я уехала, потому что оставаться в Москве было больно: семейная и профессиональная жизнь остановилась (осенью 2009 года Мордвинова развелась с третьим мужем Вадимом Беляевым - прим. ред.). Мироздание выдало мне вольную, и я решила ею воспользоваться. До этого я долгие годы не отлучалась из Москвы дольше, чем на две недели отпуска. А в 2009 я проводила Диану - старшую дочь, в гости к родственникам в Америку, а сама уехала в Гималаи на всё лето с тремя младшими».

Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу

Лето в Гималаях продлилось несколько лет, пока в 2016 году Амалия не переехала к дочери в Америку, где продолжает заниматься поэзией. На одном из поэтических вечеров и была сделана фотография, взволновавшая бывших соотечественников поэтессы, которые сочли, что в свои 45 она «постарела до неузнаваемости».
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Амалия Мордвинова

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Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу фотографии
Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу фотографии
Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу фотографии
Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу фотографии
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