Амалия Мордвинова переквалифицировалась в поэтессу

Появившееся в сети фото 45-летней Амалии Мордвиновой
, о которой несколько лет ничего не было слышно, подняло волну интереса к её судьбе. Выяснилось, что Амалия, 10 лет назад завязавшая с актёрской карьерой без громких объявлений об уходе, с 2016 года живет в США и занимается поэзией. В 2016 году Амалия приезжала в Москву с презентацией своего поэтического сборника «Концепция райского сада». Тогда же актриса дала большое интервью журналу Marie Claire
, в котором рассказала о причинах переезда в Индию в 2009 году.
«Я уехала, потому что оставаться в Москве было больно: семейная и профессиональная жизнь остановилась
(осенью 2009 года Мордвинова развелась с третьим мужем Вадимом Беляевым
- прим. ред.). Мироздание выдало мне вольную, и я решила ею воспользоваться. До этого я долгие годы не отлучалась из Москвы дольше, чем на две недели отпуска. А в 2009 я проводила Диану - старшую дочь, в гости к родственникам в Америку, а сама уехала в Гималаи на всё лето с тремя младшими».
Лето в Гималаях продлилось несколько лет, пока в 2016 году Амалия не переехала к дочери в Америку, где продолжает заниматься поэзией. На одном из поэтических вечеров и была сделана фотография, взволновавшая бывших соотечественников поэтессы, которые сочли, что в свои 45 она «постарела до неузнаваемости».