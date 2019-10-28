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Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

28 октября
2019 год

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28 октября 2019
На днях Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в клевете после того, как её имя прозвучало в выпуске его шоу «Прямой эфир», посвященном девушкам, занимающимся эскортом. Актриса опубликовала в своём Инстаграме пост - опровержение, изобличающий методы работы Малахова, а также рассказала о попытках ведущего свести её с олигархом.

Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

Но актриса не ограничилась этой «публичной пощечиной» Малахову и решила обезопасить себя и других от подобной клеветы в будущем. Наталья наняла адвоката, чтобы законодательно добиться запрета на распространение непроверенных данных в телевизионных передачах и остальных СМИ. А также подписала петицию с требованием закрыть программу «Прямой эфир». О чем она проинформировала общественность посредством Инстаграма:

«Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир», пытаясь поднять рейтинг своей программе, перешёл все границы. Он смешал в своём последнем выпуске так называемых «людей с низкой социальной ответственностью» и публичных, порядочных людей, которые зарабатывают деньги достойным образом в отличии от ранее упомянутых. Снабдил всё это откровенной клеветой и двусмысленными выражениями, порочащими честь, мою в том числе.
Я хочу поставить точку в этом деле и хочу, чтобы все остальные СМИ отныне хорошо обдумывали тексты своих заголовков и содержимое статей и передач.
Мои интересы теперь будет представлять Адвокат Александр Андреевич Добровинский. Больше я комментировать эту ситуацию не буду! По всем вопросам просьба обращаться к моему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому!».

Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

Ссылку на петицию с требованием закрыть ряд телешоу, порочащих репутацию честных медийных личностей, Наталья разместила в своём профиле. В тексте петиции традиционно упоминаются семейные ценности, дети и деньги налогоплательщиков:

«Передачи центральных каналов, грубо нарушающие права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, охрану изображения, а зачастую еще и порочащие честь, достоинство и доброе имя публичных и уважаемых в стране людей, а также обычных граждан, приобрели в последнее время массовый характер! Нарушения норм этики и нравственности в грязных сценариях таких программ, как «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, «На самом деле» Дмитрия Шепелева, «Ты не поверишь!» канала НТВ, порождают злость и агрессию в нашем обществе! В этих программах «раздуваются» лживые, основанные на домыслах, сплетнях и клевете «истории», паразитирующие на теме частной жизни известных деятелей культуры и искусства. Многочисленные возмущения почитателей таланта актеров и музыкантов не должны оставаться без внимания руководства! Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги за участие в этих шоу. Это смотрят наши дети! Требуем запретить обсуждение личной жизни граждан РФ в программах федеральных каналов, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения; а также проверить финансовые договоренности и условия, на которых выступают ВСЕ участники шоу, и куда идут десятки миллиардов из бюджета налогоплательщиков».

На момент публикации новости петицию подписали чуть менее 10 000 человек.
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Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» фотографии
Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» фотографии
Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» фотографии
Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» фотографии
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