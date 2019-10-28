Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

На днях Наталья Рудова
обвинила Андрея Малахова
в клевете после того, как её имя прозвучало в выпуске его шоу «Прямой эфир», посвященном девушкам, занимающимся эскортом. Актриса опубликовала в своём Инстаграме пост - опровержение
, изобличающий методы работы Малахова, а также рассказала о попытках ведущего свести её с олигархом.
Но актриса не ограничилась этой «публичной пощечиной» Малахову и решила обезопасить себя и других от подобной клеветы в будущем. Наталья наняла адвоката, чтобы законодательно добиться запрета на распространение непроверенных данных в телевизионных передачах и остальных СМИ. А также подписала петицию с требованием закрыть программу «Прямой эфир». О чем она проинформировала общественность посредством Инстаграма
:
«Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир», пытаясь поднять рейтинг своей программе, перешёл все границы. Он смешал в своём последнем выпуске так называемых «людей с низкой социальной ответственностью» и публичных, порядочных людей, которые зарабатывают деньги достойным образом в отличии от ранее упомянутых. Снабдил всё это откровенной клеветой и двусмысленными выражениями, порочащими честь, мою в том числе.
Я хочу поставить точку в этом деле и хочу, чтобы все остальные СМИ отныне хорошо обдумывали тексты своих заголовков и содержимое статей и передач.
Мои интересы теперь будет представлять Адвокат Александр Андреевич Добровинский. Больше я комментировать эту ситуацию не буду! По всем вопросам просьба обращаться к моему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому!»
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Ссылку на петицию с требованием закрыть ряд телешоу, порочащих репутацию честных медийных личностей
, Наталья разместила в своём профиле. В тексте петиции традиционно упоминаются семейные ценности, дети и деньги налогоплательщиков:
«Передачи центральных каналов, грубо нарушающие права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, охрану изображения, а зачастую еще и порочащие честь, достоинство и доброе имя публичных и уважаемых в стране людей, а также обычных граждан, приобрели в последнее время массовый характер! Нарушения норм этики и нравственности в грязных сценариях таких программ, как «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, «На самом деле» Дмитрия Шепелева, «Ты не поверишь!» канала НТВ, порождают злость и агрессию в нашем обществе! В этих программах «раздуваются» лживые, основанные на домыслах, сплетнях и клевете «истории», паразитирующие на теме частной жизни известных деятелей культуры и искусства. Многочисленные возмущения почитателей таланта актеров и музыкантов не должны оставаться без внимания руководства! Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги за участие в этих шоу. Это смотрят наши дети! Требуем запретить обсуждение личной жизни граждан РФ в программах федеральных каналов, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения; а также проверить финансовые договоренности и условия, на которых выступают ВСЕ участники шоу, и куда идут десятки миллиардов из бюджета налогоплательщиков»
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На момент публикации новости петицию подписали чуть менее 10 000 человек.