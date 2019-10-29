Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова

27 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового фильма Сарика Андреасяна «Робо»
с Марией Мироновой
и Владимиром Вдовиченковым
в главных ролях. Историю приключения маленького мальчика и его друга Робо зрителям представили режиссер, продюсеры и актеры Даниил Муравьев-Изотов
, Елизавета Моряк
и Елена Борщева
.
фото: Даниил Муравьев-Изотов
фото: Сарик Андреасян с детьми
фото: Елена Борщева с семьей
фото: Елизавета Моряк
Среди гостей премьеры были замечены Эвелина Бледанс
с сыном Семеном, Катерина Шпица
с сыном Германом, Сергей Жуков
с семьей, Антон Пампушный
, Анна Большова
с сыном Даниилом, Михаил Башкатов
с детьми, самостоятельные и независимые дети Филиппа Киркорова Мартин
и Алла-Виктория
, Анна Чурина
с дочкой Ксенией и другие.
фото: Катерина Шпица с сыном
фото: Анна Чурина
фото: Мартин и Алла-Виктория Киркоровы
фото: Сергей Жуков с семьей
фото: Антон Пампушный
фото: Эвелина Блёданс с сыном
фото: Анна Большова с сыном
«Робо» в прокате с 31 октября 2019 года.
фото: Михаил Башкатов с детьми