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Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова

29 октября
2019 год

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29 октября 2019
27 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового фильма Сарика Андреасяна «Робо» с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. Историю приключения маленького мальчика и его друга Робо зрителям представили режиссер, продюсеры и актеры Даниил Муравьев-Изотов, Елизавета Моряк и Елена Борщева.

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Даниил Муравьев-Изотов

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Сарик Андреасян с детьми

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Елена Борщева с семьей

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Елизавета Моряк

Среди гостей премьеры были замечены Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Катерина Шпица с сыном Германом, Сергей Жуков с семьей, Антон Пампушный, Анна Большова с сыном Даниилом, Михаил Башкатов с детьми, самостоятельные и независимые дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, Анна Чурина с дочкой Ксенией и другие.

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Катерина Шпица с сыном

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Анна Чурина

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Сергей Жуков с семьей

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Антон Пампушный

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Эвелина Блёданс с сыном

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Анна Большова с сыном

Женаты, с детьми: Катерина Шпица, Михаил Башкатов и Анна Большова
фото: Михаил Башкатов с детьми

«Робо» в прокате с 31 октября 2019 года.

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