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Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева

29 октября
2019 год

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29 октября 2019
28 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера музыкальной комедии Павла Руминова «Успех», в которой Юлия Снигирь играет маму-рокершу, бросившую папу-рокера (Роман Курцын) с дочерью (Мария Лобанова) ради мечты.

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева

«Это нестандартная история, не очень привычная для зрительского восприятия. У моей героини есть мечта, даже страсть – она не может жить без музыки. Ее поступки и решения могут казаться странными, поэтому это получилась необычная роль для меня», - оправдывает свою героиню Юлия Снигирь.

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева

«Когда меня пригласили участвовать в этом фильме, продюсер сказал: «Давай сделаем то, что от тебя никто не ждет». И мы придумали, что мой герой – фанат Курта Кобейна, который внешне похож на своего кумира. Я убедил режиссера сделать мне парик и стал практически копией Курта. Это такой парик, с которым можно жить – спать в нем, мыться, можно человека поднять за волосы. В таком образе зрители меня еще никогда не видели», - обольщается Роман Курцын.

Посмеяться сквозь слёзы пришли Евгений Цыганов, Вячеслав Манучаров, Мария Шалаева, Борис Дергачев и другие.

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева
фото: Вячеслав Манучаров

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева
фото: Роман Курцын и Мария Лобанова

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева
фото: Мария Шалаева

Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева
фото: Кирилл Васильев и Борис Дергачёв

«Успех» в прокате с 7 ноября 2019 года.

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Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева фотографии
Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева фотографии
Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева фотографии
Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева фотографии
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