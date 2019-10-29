Музыка нас связала: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Мария Шалаева

«Это нестандартная история, не очень привычная для зрительского восприятия. У моей героини есть мечта, даже страсть – она не может жить без музыки. Ее поступки и решения могут казаться странными, поэтому это получилась необычная роль для меня», - оправдывает свою героиню Юлия Снигирь.
«Когда меня пригласили участвовать в этом фильме, продюсер сказал: «Давай сделаем то, что от тебя никто не ждет». И мы придумали, что мой герой – фанат Курта Кобейна, который внешне похож на своего кумира. Я убедил режиссера сделать мне парик и стал практически копией Курта. Это такой парик, с которым можно жить – спать в нем, мыться, можно человека поднять за волосы. В таком образе зрители меня еще никогда не видели», - обольщается Роман Курцын.