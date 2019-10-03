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Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе

3 октября
2019 год

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3 октября 2019
Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС и вместе со своим давним соратником Сергеем Светлаковым стал ведущим нового комедийного шоу «Русские не смеются», которое соберёт в одной студии самых смешных и самых серьёзных людей со всей страны.

В студии шоу «Русские не смеются» сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей.

Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе

«Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который любит и смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много самых разных проектов, от шоу и сериалов, до кино. И первым из них станет «Русские не смеются». С удовольствием поддержу своего друга Сергея и впервые в своей телекарьере выступлю в роли соведущего», - рассказал Михаил.

Премьера шоу состоится уже 1 ноября на канале СТС.
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Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе фотографии
Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе фотографии
Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе фотографии
Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе фотографии
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