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Александр Яценко, Евгений Цыганов и Данила Поперечный рассказали, за что нынче сажают людей в России

3 октября
2019 год

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3 октября 2019
Российские актёры, отвоевав Павла Устинова, которому суд заменил реальный срок на условный, решили не останавливаться и добиться правосудия в отношении всех несправедливо осужденных фигурантов «московского дела».

Александр Яценко, Евгений Цыганов и Данила Поперечный рассказали, за что нынче сажают людей в России

В 12-минутном видео под названием «Прямая речь» актёры Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела». Текст для видео составлен на основе стенограмм судебных заседаний, а так же интервью обвиняемых.

Причина, побудившая артистов продолжать борьбу с политическими репрессиями, объяснена в подписи к видео: «В ситуации, когда ни Конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам «московского дела» может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь».



В догонку к видео хочется процитировать кинокритика Антона Долина, который справедливо отметил, что выступающие против репрессий актёры очень рискуют своим благополучием:

«Я не просто удивлён, но абсолютно восхищён этой акцией - точнее, чередой акций, начавшихся с бессрочного пикета у администрации президента. В том числе тем, что после того, как челюсти нашего кривосудия на глотке конкретного Устинова (актера) ослабли, остальные актеры не сказали себе «Мы отстояли нашего парня, так откроем же шампанское!». Они не остановились, не успокоились, не замолчали. Они продолжают - и требуют освобождения всех фигурантов постыдного «Московского дела».

Не все это осознают, так что я скажу: актеры - самые публичные люди в стране (ок, после поп-артистов). Самые узнаваемые, лица с обложек глянцевых журналов, персоны из сериалов и телешоу.

Вместе с тем, они - самые зависимые, самые несамостоятельные. Уволить или унизить актёра, выбросить его из профессии - довольно несложная задача. Особенно для тех, у кого есть власть, а актеры сейчас напрямую выступают против власти.

Это очень невыгодно. Это попросту опасно.

Примеров такого человеческого благородства и самоотверженности сегодня ужасно мало. Так давайте поддержим их - ну хотя бы перепостом. А лучше, конечно, тем, что встанем рядом с ними».
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Ссылки по теме
Павлу Устинову заменили реальный срок на условный
персоны
Юрий Борисов (II)Александр ГорчилинПавел ДеревянкоГригорий ДобрыгинАлександр Ильин (младший)Никита КукушкинАлександр ПальАртур СмольяниновПавел УстиновЕвгений ЦыгановАлександр Яценко

фотографии >>
Александр Яценко, Евгений Цыганов и Данила Поперечный рассказали, за что нынче сажают людей в России фотографии
Александр Яценко, Евгений Цыганов и Данила Поперечный рассказали, за что нынче сажают людей в России фотографии
Александр Яценко, Евгений Цыганов и Данила Поперечный рассказали, за что нынче сажают людей в России фотографии
Александр Яценко, Евгений Цыганов и Данила Поперечный рассказали, за что нынче сажают людей в России фотографии
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