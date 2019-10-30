Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме

30 октября
2019 год

Лайфстайл >>
30 октября 2019
Голливудская актриса Кейт Бланшетт приняла участие в фотосъёмке для декабрьского выпуска журнала Harper’s Bazaar и стала героиней большого текстового материала, который корреспондент издания собрала из своих разговоров с Кейт, то и дело случавшихся в течение нескольких лет.

«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме

Впервые журналистка встретилась с Бланшетт в её загородном доме, где она проводила лето с мужем, четырьмя детьми и собакой, и спросила у звезды, не хочется ли ей бросить всё и раствориться в идиллии сельской жизни.

«Так много книг мной ещё не прочитано, фильмов не смотрено, тем не обсуждено, растений не посажено... - вздыхает Кейт. - Я часто говорю, что ухожу с работы, потому что мне всё надоело, но тут судьба обязательно бросает мне вызов. И я думаю, что если сейчас уйду хотя бы на мгновение, то уже не смогу вернуться».

50-летняя актриса - активная участница феминистского движения, неоднократно выступавшая в рамках кампаний #MeToo и Time’s Up. Однако в грядущем сериале FX «Миссис Америка» она играет Филлис Шлэфли, консервативную активистку и антифеминистку, которая в 70-х успешно боролась против равноправия.

«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме

«Мне никогда не было интересно изображать саму себя, - объясняет Бланшетт выбор этой роли. - Здесь есть некая доля эгоизма, потому что с помощью таких персонажей я стараюсь понять чужую точку зрения. И, чем дальше она от моего собственного опыта и моих ценностей, тем это более увлекательно. К тому же, единственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории».

Кейт также рассказала, что побудило её присоединиться к борьбе за права женщин.

«Мой отец умер, когда мне было 10 лет, и я росла в доме, полном сильных женщин: с бабушкой, работающей матерью-одиночкой и сестрой, которая стала архитектором и градостроителем, - вспоминает актриса. - И, когда женское движение наконец вырвалось на улицы, я почувствовала, что мир растёт и меняется, и голоса, которые раньше никто не желал слушать, теперь звучат в коридорах власти».

«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме

Тем не менее Бланшетт констатирует, что со времён Филлис Шлэфли мало что изменилось.

«Мы всё еще вынуждены спорить о гендерно-нейтральных туалетах, женщинах в армии и репродуктивной свободе, - пояснила Кейт. - Сколько лет назад это началось? Похоже на День сурка».

Однако звезда считает, что несмотря на конфликты и недопонимание у женщин, которые находятся по разные стороны баррикад в отношении равноправия и феминизма, много общего.

«Нам обязательно нужно искать точки соприкосновения, потому что мы очень похожи, - заявила актриса. - Трудности, с которыми сталкиваются женщины по обе стороны, одинаковы. Мы почему-то стараемся концентрироваться лишь на наших различиях, и в конце концов женщины перестают быть единым целым».
версия для печати
Ссылки по теме
«Куда ты пропала, Бернадетт?»: Бесподобная миссис Фокс
«Пора остановиться»: Кейт Бланшетт о завершении карьеры в кино
«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений
Поиск по меткам
дискриминацияоткровениесексизм
персоны
Кейт Бланшетт

фотографии >>
«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме фотографии
«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме фотографии
«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме фотографии
«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Николай Алексеев
Анна Багмет
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Кристина Анапау
Забу Брейтман
Йоханна фон Кочиан
Джулиет Стивенсон
Вера Стрнискова
Рудольф Форстер
Стипе Эрцег
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Алла Пугачева. Тот самый концерт
музыкальный фильм
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен