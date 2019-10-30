«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме

Голливудская актриса Кейт Бланшетт
приняла участие в фотосъёмке для декабрьского выпуска журнала Harper’s Bazaar и стала героиней большого текстового материала, который корреспондент издания собрала из своих разговоров с Кейт, то и дело случавшихся в течение нескольких лет.
Впервые журналистка встретилась с Бланшетт в её загородном доме, где она проводила лето с мужем, четырьмя детьми и собакой, и спросила у звезды, не хочется ли ей бросить всё и раствориться в идиллии сельской жизни.
«Так много книг мной ещё не прочитано, фильмов не смотрено, тем не обсуждено, растений не посажено...
- вздыхает Кейт. - Я часто говорю, что ухожу с работы, потому что мне всё надоело, но тут судьба обязательно бросает мне вызов. И я думаю, что если сейчас уйду хотя бы на мгновение, то уже не смогу вернуться
».
50-летняя актриса - активная участница феминистского движения, неоднократно выступавшая в рамках кампаний #MeToo и Time’s Up. Однако в грядущем сериале
FX «Миссис Америка»
она играет Филлис Шлэфли, консервативную активистку и антифеминистку, которая в 70-х успешно боролась против равноправия.
«Мне никогда не было интересно изображать саму себя
, - объясняет Бланшетт выбор этой роли. - Здесь есть некая доля эгоизма, потому что с помощью таких персонажей я стараюсь понять чужую точку зрения. И, чем дальше она от моего собственного опыта и моих ценностей, тем это более увлекательно. К тому же, единственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории
».
Кейт также рассказала, что побудило её присоединиться к борьбе за права женщин.
«Мой отец умер, когда мне было 10 лет, и я росла в доме, полном сильных женщин: с бабушкой, работающей матерью-одиночкой и сестрой, которая стала архитектором и градостроителем
, - вспоминает актриса. - И, когда женское движение наконец вырвалось на улицы, я почувствовала, что мир растёт и меняется, и голоса, которые раньше никто не желал слушать, теперь звучат в коридорах власти
».
Тем не менее Бланшетт констатирует, что со времён Филлис Шлэфли мало что изменилось.
«Мы всё еще вынуждены спорить о гендерно-нейтральных туалетах, женщинах в армии и репродуктивной свободе
, - пояснила Кейт. - Сколько лет назад это началось? Похоже на День сурка
».
Однако звезда считает, что несмотря на конфликты и недопонимание у женщин, которые находятся по разные стороны баррикад в отношении равноправия и феминизма, много общего.
«Нам обязательно нужно искать точки соприкосновения, потому что мы очень похожи
, - заявила актриса. - Трудности, с которыми сталкиваются женщины по обе стороны, одинаковы. Мы почему-то стараемся концентрироваться лишь на наших различиях, и в конце концов женщины перестают быть единым целым
».