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«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея

30 октября
2019 год

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30 октября 2019
28 октября на телеканале ТНТ стартовал сериал «Полярный», главную роль в котором сыграл Михаил Пореченков. Действие картины разворачивается в северном провинциальном городке и, по признанию Михаила, ему, как и его герою, приходилось по долгу службы оказываться в подобных местах.

«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея

«Я работаю в театре, участвую в разных проектах, поэтому во время гастролей часто забираюсь в самую глубь страны, - рассказал Пореченков в интервью изданию «7дней». - Но то, что происходит там, похоже на сериальную историю отчасти. Все намного сложнее с одной стороны, а с другой — проще. Надо каждый раз вникать в проблемы, и каждый раз открывать более глубокие, более серьезные вещи, связанные с людьми, проживающими в том или ином уголке страны. После этого жизнь начинает играть новыми красками. У нас все-таки есть написанные сценарии, фабула, по которой мы двигаемся, конечно, мы не можем на сто процентов показать правдоподобную, настоящую жизнь. Это потребует большого исследования. Поэтому там, где-то далеко, в нашей громадной, фантастической, прекрасной стране живут замечательные, любящие, страдающие, иногда суровые, иногда злые, но очень разные люди. Это калейдоскоп, нельзя всех мазать одним цветом, здесь целая палитра. Но обычно нам везет, и на гастролях мы встречаем прекрасных людей».

«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея

Помимо съёмок в кино и работы в театре актёр активно занимается спортом, предпочитая стрелять в тире и боксировать. Его соперниками по рингу нередко оказываются чемпионы мира и Европы, однако они стараются не сильно «мять» артиста.

«Они очень аккуратно меня пинают, с некоторым уважением, - признался Михаил. - Мне же дальше надо как-то жить, работать. Поэтому я прошу поаккуратнее, по голове не сильно. Еще люблю силовые нагрузки: железки, особенно гири. Последнее время уделяю внимание именно этой истории. А вообще нужно все попробовать, но аккуратно: и побороться, и ручками помахать, и пострелять. Все-таки — пацаны. В лес сходить, на рыбалочку, опять же нервы успокаивает. Вообще все зависит от компании, я не настаиваю, что нужно обязательно заниматься первым, вторым и третьим. Тут важна компания, приятные люди, с которыми можно поболтать, поговорить».

В этом году Пореченкову исполнилось 50 лет. По его словам, после юбилея его жизнь почти не изменилась, и у него полно сил для дальнейшей работы.

«Все хорошо, но уже понимаешь, что тебе полтаха, - объяснил актёр. - Не так колеса крутятся, немного сдерживаешься. Что-то происходит в голове, да и в организме тоже. А так, по запасам, по энергии чувствую, что все еще хорошо, побегаем».
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«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея фотографии
«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея фотографии
«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея фотографии
«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея фотографии
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