«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном

Британская актриса Хелена Бонэм Картер
стала героиней декабрьского номера Harper's Bazaar UK и дала большое интервью в преддверии выхода третьего сезона сериала «Корона»
, где она играет принцессу Маргарет, сестру королевы Елизаветы II.
В 2014 году Бонэм Картер рассталась с режиссёром Тимом Бёртоном
, вместе с которым они прожили 13 лет, родили двоих детей и сделали множество прекрасных фильмов. Актриса не сожалеет о неудавшемся романе и считает, что всё, что ни делается, — всё к лучшему. Тем более сейчас она встречается с с 32-летним писателем и преподавателем современного искусства и литературы Рэем Хольмбоэ
.
«Как только ты расстаешься, то начинаешь горевать об ушедших отношениях
, - говорит Хелена. - Однако наступает момент, когда ты устаешь от этой скорби и наконец начинаешь двигаться дальше. Сейчас я абсолютно счастлива с другим человеком. И это какое-то совсем неожиданное волшебство для моей жизни
».
53-летнюю звезду совсем не смущает разница в возрасте с её новым избранником. Напротив, она считает, что жизнь после 50 играет новыми красками.
«Когда мне только исполнилось 50 лет, я переживала, что теперь мои жизнь и карьера пойдут на спад
, - вспоминает Бонэм Картер. - Но все оказалось с точностью до наоборот. Мне кажется, я никогда еще не чувствовала себя счастливее и более реализованной в работе. Расцвет телевидения означает появление более интересных историй со сложными характерами, так что у актеров огромный выбор и много работы. Страшно подумать, что во времена моей молодости тебя считали старым уже после 30 лет
».
Актриса также призналась, что сфера её интересов не ограничивается профессией и воспитанием детей. Помимо прочего, она занимается благотворительностью, поёт и совместно с известным британским люксовым брендом разрабатывает коллекцию кашемировых шарфов.
«Нам, женщинам, живущим сейчас, очень повезло, потому что нам позволено делать все, что угодно
», - заключила Хелена.