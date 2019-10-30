Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном

30 октября
2019 год

Лайфстайл >>
30 октября 2019
Британская актриса Хелена Бонэм Картер стала героиней декабрьского номера Harper's Bazaar UK и дала большое интервью в преддверии выхода третьего сезона сериала «Корона», где она играет принцессу Маргарет, сестру королевы Елизаветы II.

«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном

В 2014 году Бонэм Картер рассталась с режиссёром Тимом Бёртоном, вместе с которым они прожили 13 лет, родили двоих детей и сделали множество прекрасных фильмов. Актриса не сожалеет о неудавшемся романе и считает, что всё, что ни делается, — всё к лучшему. Тем более сейчас она встречается с с 32-летним писателем и преподавателем современного искусства и литературы Рэем Хольмбоэ.

«Как только ты расстаешься, то начинаешь горевать об ушедших отношениях, - говорит Хелена. - Однако наступает момент, когда ты устаешь от этой скорби и наконец начинаешь двигаться дальше. Сейчас я абсолютно счастлива с другим человеком. И это какое-то совсем неожиданное волшебство для моей жизни».

«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном

53-летнюю звезду совсем не смущает разница в возрасте с её новым избранником. Напротив, она считает, что жизнь после 50 играет новыми красками.

«Когда мне только исполнилось 50 лет, я переживала, что теперь мои жизнь и карьера пойдут на спад, - вспоминает Бонэм Картер. - Но все оказалось с точностью до наоборот. Мне кажется, я никогда еще не чувствовала себя счастливее и более реализованной в работе. Расцвет телевидения означает появление более интересных историй со сложными характерами, так что у актеров огромный выбор и много работы. Страшно подумать, что во времена моей молодости тебя считали старым уже после 30 лет».

«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном

Актриса также призналась, что сфера её интересов не ограничивается профессией и воспитанием детей. Помимо прочего, она занимается благотворительностью, поёт и совместно с известным британским люксовым брендом разрабатывает коллекцию кашемировых шарфов.

«Нам, женщинам, живущим сейчас, очень повезло, потому что нам позволено делать все, что угодно», - заключила Хелена.
версия для печати
Ссылки по теме
Новый сезон «Короны» выйдет в ноябре
Тиму Бёртону исполнилось 60 лет
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Хелена Бонэм Картер

фотографии >>
«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном фотографии
«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном фотографии
«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном фотографии
«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Николай Алексеев
Анна Багмет
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Кристина Анапау
Забу Брейтман
Йоханна фон Кочиан
Джулиет Стивенсон
Вера Стрнискова
Рудольф Форстер
Стипе Эрцег
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Алла Пугачева. Тот самый концерт
музыкальный фильм
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен