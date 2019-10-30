Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера

Компания Screenlife Technologies российского продюсера и режиссёра Тимура Бекмамбетова
совместно с командой проекта «Робот Вера» создала искусственный интеллект Vera Voice, который научился говорить голосами знаменитостей. Среди первых «подопытных» оказались Ксения Собчак
, Владимир Познер
и даже сам Владимир Путин
.
«На самом деле это удивительно, хотя и немножко страшно
», - признался голос Познера. Голос Путина отметил, что с помощью этой технологии можно «подделать любой разговор, даже если речь идет о президенте страны
» и посоветовал создателям искусственного интеллекта ответственнее подходить к работе.
Голос Ксении Собчак рассказал, как именно работает Vera Voice. В основе технологии лежат нейронные сети, которые могут скопировать любой голос и произнести им что угодно. Для этого они проходят обучение на больших массивах данных, анализируя несколько часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он читает.
Авторы проекта рассказали, что Vera Voice можно использовать, чтобы озвучивать книги, сериалы или рекламу, поздравлять людей голосами знаменитостей и применять в «умных колонках». Кроме того, этот инструмент позволит защитить обладателей голоса, с которыми будут заключены договоры о партнерстве, и отследить голосовые клоны.
В течение месяца создатели технологии планируют начать сотрудничество с сооснователем студии «Кубик в кубе» Русланом Габидуллиным
, который предоставит свой голос для записи рекламы, аудиокниг, игр и голосовых открыток.