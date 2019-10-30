Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера

анонс

Новый возлюбленный на 20 лет младше актрисы

«Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном

«Все ещё хорошо, побегаем»: Михаил Пореченков о жизни после юбилея

30 октября

«Eдинственный для нас способ двигаться вперёд - учиться у истории»: Кейт Бланшетт о феминизме

Звезда считает, что движение за равные права топчется на месте