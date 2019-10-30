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Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера

30 октября
2019 год

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30 октября 2019
Компания Screenlife Technologies российского продюсера и режиссёра Тимура Бекмамбетова совместно с командой проекта «Робот Вера» создала искусственный интеллект Vera Voice, который научился говорить голосами знаменитостей. Среди первых «подопытных» оказались Ксения Собчак, Владимир Познер и даже сам Владимир Путин.



«На самом деле это удивительно, хотя и немножко страшно», - признался голос Познера. Голос Путина отметил, что с помощью этой технологии можно «подделать любой разговор, даже если речь идет о президенте страны» и посоветовал создателям искусственного интеллекта ответственнее подходить к работе.

Голос Ксении Собчак рассказал, как именно работает Vera Voice. В основе технологии лежат нейронные сети, которые могут скопировать любой голос и произнести им что угодно. Для этого они проходят обучение на больших массивах данных, анализируя несколько часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он читает.

Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера

Авторы проекта рассказали, что Vera Voice можно использовать, чтобы озвучивать книги, сериалы или рекламу, поздравлять людей голосами знаменитостей и применять в «умных колонках». Кроме того, этот инструмент позволит защитить обладателей голоса, с которыми будут заключены договоры о партнерстве, и отследить голосовые клоны.

В течение месяца создатели технологии планируют начать сотрудничество с сооснователем студии «Кубик в кубе» Русланом Габидуллиным, который предоставит свой голос для записи рекламы, аудиокниг, игр и голосовых открыток.
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Тимур БекмамбетовВладимир ПознерКсения Собчак

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Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера фотографии
Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера фотографии
Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера фотографии
Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера фотографии
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