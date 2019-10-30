Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»

В этом году в смотре принимают участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, а также Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Художественным руководителем фестиваля является Вячеслав Шмыров, председателем жюри конкурсной программы - эстонский оператор Арво Ихо, а жюри конкурса короткого метра возглавил кыргызстанский продюсер и сценарист Марат Сарулу.
фото: Арво Ихо, Марат Сарулу, Евгений Майзель и Эдуард Септемберг
фото: Вячеслав Шмыров
фото: Александра Шмырова
фото: Алексей Федорченко
Фильмом открытия форума стала документальная картина Алексея Федорченко«Кино эпохи перемен». В программу фестиваля также вошли специальные события: вечер-посвящение Кире Муратовой и чествование создателей фильма «Игла», которому в этом году исполняется 30 лет.