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Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»

30 октября
2019 год

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30 октября 2019
29 октября в кинотеатре «Горизонт» состоялось открытие Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера». Гостями вечера стали Эльёр Ишмухамедов, Дарья Екамасова, Клавдия Коршунова, Андрей Прошкин, Рустам Сагдуллаев, Игорь Степанов, южнокорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук и другие. Первым призом фестиваля «За вклад в международное кинематографическое сотрудничество» был награждён сценарист и режиссёр Александр Миндадзе.

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Ким Ки Дук

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Клавдия Коршунова

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Асет Имангалиев

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Александр Колбовский

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Рустам Сагдуллаев и Майя Аймедова

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Александр Миндадзе

В этом году в смотре принимают участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, а также Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Художественным руководителем фестиваля является Вячеслав Шмыров, председателем жюри конкурсной программы - эстонский оператор Арво Ихо, а жюри конкурса короткого метра возглавил кыргызстанский продюсер и сценарист Марат Сарулу.

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Арво Ихо, Марат Сарулу, Евгений Майзель и Эдуард Септемберг

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Вячеслав Шмыров

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Александра Шмырова

Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру»
фото: Алексей Федорченко

Фильмом открытия форума стала документальная картина Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен». В программу фестиваля также вошли специальные события: вечер-посвящение Кире Муратовой и чествование создателей фильма «Игла», которому в этом году исполняется 30 лет.
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Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру» фотографии
Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру» фотографии
Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру» фотографии
Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру» фотографии
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