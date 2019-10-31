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Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу

31 октября
2019 год

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31 октября 2019
30 октября в Москве состоялась презентация нового реалити-шоу «ЯнаСупер», премьера которого состоится на телеканале «Супер» 9 ноября в 17:00. Проект гостям представили главная героиня реалити Яна Рудковская и генеральный продюсер телеканала Ксения Собчак.

Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу

Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу

Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу

Презентация тоже стала частью шоу: съемки не прекращались во время изысканного завтрака, с помощью которого усыпляли бдительность гостей мероприятия, невольно ставших массовкой. Ведь шоу полностью сосредоточено на фигуре Рудковской - успешной бизнес-вуман, совмещающей работу с ролью матери и жены. О том, как трудно ей это даётся, зрители узнают из первой же серии. Яна призналась, что изначально её муж, фигурист Евгений Плющенко был не в восторге от всей этой затеи.

Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу

«Как и в каждой семье, мы с Женей проходим разные этапы. Но мы настолько любим друг друга, что нам удается преодолевать все кризисы. В какой-то момент реалити нас поссорило, но, в конечном итоге, очень сблизило. И я надеюсь, благодаря проекту осуществится наша заветная мечта. Каждая серия - это действительно новая страничка нашей жизни, в ней нет сценария, это настоящая реальность. Я понимаю, что после выхода первой же серии будут негативные комментарии, понимаю, на что иду. Но я нормально отношусь к критике, я не хочу нравится всем. Это глупо и это нереально. Мне главное, чтобы из этого реалити каждая женщина поняла что-то для себя, может, как-то раскрепостилась в жизни, поверила в себя, в свои силы. А если оно поможет посмотреть на меня другими глазами, то я буду только этому рада».

Ксения Собчак пророчит шоу востребованность: «Мне удивительно, что в России до сих пор никто не сделал подобного шоу. Я для себя это объясняю тем, что люди у нас скованные, менее самоироничные, не готовы выглядеть смешно, нелепо или грустно. Я благодарна Яне, как минимум, за то, что она отважилась пойти по этому пути. У нас снято уже много материала, и я могу честно сказать, что с каждой серией проект нравится мне все больше. Мне кажется, этот формат точно должен быть востребован».
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Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу фотографии
Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу фотографии
Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу фотографии
Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу фотографии
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