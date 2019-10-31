ревью

Лайфстайл Ксения Собчак и Яна Рудковская запустили новое реалити-шоу Всё, что вы хотели знать о Рудковской, но боялись спросить

Фестивальная колонка Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет 72 документальных фильма программы

Новости театра Спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова номинированы на «Золотую маску» Объявлены номинанты на российскую национальную театральную премию.

Ролики фильмов «Щенячья школа» История превращения щенков в профессиональных собак-поводырей.

Новости кино Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка» Одного из новых персонажей анимационной серии также озвучил победитель шоу «Голос 2» Сергей Волчков.

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