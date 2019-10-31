Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова

31 октября
2019 год

Лайфстайл >>
31 октября 2019
24 октября в Москве прошла вечеринка испанского ювелирного бренда Tous, где гостям представили новую коллекцию Atelier Tous Rosa Oriol. Среди приглашенных звезд, помимо амбассадора марки Елизаветы Боярской, были также Екатерина Андреева, Настя Задорожная и Ян Гэ.

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Анастасия Задорожная

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Анна Слю

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Екатерина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Глафира Тарханова

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Ян Гэ

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Елизавета Боярская

25 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового аниме Макото Синкая «Дитя погоды». Толпу преданных фанатов посетившего премьеру Синкая разбавили Ирина Горбачева, Нонна Гришаева и Мария Голубкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Ирина Горбачева

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Иван Макаревич

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Макото Синкай

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Мария Голубкина

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Нонна Гришаева

Тогда же, 25 октября Таисии Вилковой исполнилось 23 года, по случаю чего актриса устроила на выходных вечеринку с песнопением в караоке-баре «Кадриль». Спеть в честь именинницы пришли Максим Виторган, Аня Чиповская, Александр Молочников и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Аня Чиповская и Таисия Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Максим Виторган и Таисия Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Марина Васильева и Таисия Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова

В последние выходные октября косметический бутик Articoli отметил свое 20-летие в ГУМе. Среди гостей юбилея были Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Ирина Пегова

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Елена Летучая

27 октября в Dolby Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards - очередной так называемой «неофициальной репетиции «Оскара». Случай обязывает: Скарлетт Йоханссон, Рене Зеллвегер, Дакота Джонсон, Оливия Уайлд, Софи Лорен, Мэг Райан, Шарлиз Терон и многие другие предстали на красной дорожке во всём блеске достижений лёгкой промышленности.

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Шарлиз Терон

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Флоренс Пью

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Лора Дерн, Изабелла Росселлини и Кайл МакЛахлен

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Мэг Райан

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Оливия Уайлд

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Рене Зеллвегер

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Скарлетт Йоханссон

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Софи Лорен

29 октября в лондонском отеле Claridge's прошло вручение премии «Harper's Bazaar Women of The Year», чествующей, как это следует из названия, великих женщин и их великие свершения. Победительницей в номинации «Женщина года» стала Кейт Бланшетт, а актриса Хелена Бонэм Картер заслужила звание «Британской иконы». Также среди гостей церемонии были Джейсон Стэтэм с Рози Хантингтон-Уайтли, Рут Уилсон и Летиша Райт.

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Рут Уилсон

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Хелена Бонэм Картер

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Рут Уилсон и Доминик Уэст

Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова
фото: Рози Хантингтон-Уайтли
версия для печати
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекДень рожденияпремьерастиль
персоны
Екатерина АндрееваЕгор БарановНаталья БардоДжейми БеллКейт БланшеттХелена Бонэм КартерЕлизавета БоярскаяМарюс ВайсбергМарина Васильева (II)Таисия ВилковаМаксим ВиторганКонстанс ВуЕкатерина ВуличенкоГрета ГервигМария ГолубкинаИрина ГорбачёваНонна ГришаеваИнгеборга ДапкунайтеЛора ДернАльбина ДжанабаеваДакота ДжонсонДжина ДэвисНастя ЗадорожнаяРене ЗеллвегерСкарлетт ЙоханссонОксана КарасАгния КузнецоваЕлена ЛетучаяРената ЛитвиноваДженнифер ЛопесСофия ЛоренИван МакаревичКайл МаклахленКейт МараАнастасия МеськоваАлександр МолочниковДарья МорозЛупита НионгоИрина ПеговаЮлия ПересильдФлоренс ПьюМэг РайанЛетишиа РайтИрина РахмановаАлександра РевенкоЛили РейнхартСирша РонанИзабелла РосселлиниАлена СвиридоваМакото СинкайАнна СлюДжейсон СтэтэмГлафира ТархановаШарлиз ТеронОливия УайлдРут УилсонДоминик УэстЭвелина ХромченкоАнна Цуканова-КоттАнна ЧиповскаяАнна ЧуринаГэ Ян
фильмы
Дитя погоды

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Александра Живова
Инна Капинос
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Пайпер Перабо
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Кен Уолл
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Алла Пугачева. Тот самый концерт
музыкальный фильм
Россия, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен