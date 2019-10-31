Блеск и нищета красных дорожек: Мэг Райан, Софи Лорен и Рената Литвинова

Тогда же, 25 октября Таисии Вилковой исполнилось 23 года, по случаю чего актриса устроила на выходных вечеринку с песнопением в караоке-баре «Кадриль». Спеть в честь именинницы пришли Максим Виторган, Аня Чиповская, Александр Молочников и другие.
фото: Лора Дерн, Изабелла Росселлини и Кайл МакЛахлен
фото: Мэг Райан
фото: Оливия Уайлд
фото: Рене Зеллвегер
фото: Скарлетт Йоханссон
фото: Софи Лорен
29 октября в лондонском отеле Claridge's прошло вручение премии «Harper's Bazaar Women of The Year», чествующей, как это следует из названия, великих женщин и их великие свершения. Победительницей в номинации «Женщина года» стала Кейт Бланшетт, а актриса Хелена Бонэм Картер заслужила звание «Британской иконы». Также среди гостей церемонии были Джейсон Стэтэм с Рози Хантингтон-Уайтли, Рут Уилсон и Летиша Райт.