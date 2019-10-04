Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

25-летняя актриса Аглая Тарасова
и 50-летний американский режиссер Даррен Аронофски
подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне на премьере фильма «Pacified», продюсером которого выступил Даррен.
Слухи о романе Аглаи и Даррена появились ещё прошлым летом после свадьбы продюсера фильма «Дело Собчака» Нино Маисаиа
, на котором актриса и режиссер провели весь вечер вместе, увлеченные беседой.
А в феврале текущего года в интервью изданию Peopletalk Аглая призналась, что влюблена
: «2018-й очень многое изменил в моей жизни, у меня появилось много новых друзей, я стала учиться в Америке, влюбилась, переехала в новую квартиру, получила несколько премий. Хочется верить, что я расту и меняюсь в правильную сторону».