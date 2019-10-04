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Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

4 октября
2019 год

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4 октября 2019
25-летняя актриса Аглая Тарасова и 50-летний американский режиссер Даррен Аронофски подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне на премьере фильма «Pacified», продюсером которого выступил Даррен.

Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

Слухи о романе Аглаи и Даррена появились ещё прошлым летом после свадьбы продюсера фильма «Дело Собчака» Нино Маисаиа, на котором актриса и режиссер провели весь вечер вместе, увлеченные беседой.

Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

А в феврале текущего года в интервью изданию Peopletalk Аглая призналась, что влюблена: «2018-й очень многое изменил в моей жизни, у меня появилось много новых друзей, я стала учиться в Америке, влюбилась, переехала в новую квартиру, получила несколько премий. Хочется верить, что я расту и меняюсь в правильную сторону».
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Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски фотографии
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски фотографии
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски фотографии
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски фотографии
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