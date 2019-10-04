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Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров

4 октября
2019 год

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4 октября 2019
В ожидании феерической галереи косплееров с шестой межгалактический конвенции Comic Con Russia 2019, которая проходит в Москве с 3 по 6 октября, скоротаем время за просмотром светских выходов медийных лиц по все стороны Атлантики.

25 сентября японский бренд Юникуро (более известный как Uniqlo) устроил в честь запуска онлайн-магазина в России вечеринку в Галерее Гари Татинцяна, на которой были замечены Светлана Ходченкова, Полина Гагарина и Милош Бикович.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Полина Гагарина

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Милош Бикович

26 сентября по случаю 15-летия бутика Louis Vuitton в ГУМе состоялась коктейльная вечеринка, на которую пришли Юлия Барановская, Ингрид Олеринская и Несмеяна отечественного кинематографа Лукерья Ильяшенко.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Юлия Барановская

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Ингрид Олеринская

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Ляйсан Утяшева

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Лукерья Ильяшенко

Тем же вечером в Монте-Карло прошел третий ежегодный гала-вечер Monte-Carlo Gala for the Global Ocean 2019, посвященный сбору средств в фонд по спасению Мирового океана от загрязнения. Среди гостей вечера были Николь Кидман, Ума Турман, Патриша Аркетт и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Джейн Сеймур

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Патриша Аркетт

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Ума Турман

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Николь Кидман

27 сентября в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Аль Пачино, Робертом Де Ниро и Джо Пеши в главных ролях. Оценить новую картину мастера пришли Кэти Холмс, Кирстен Данст и Мэгги Джилленхол.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Джо Пеши и Аль Пачино

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Мэгги Джилленхол

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Кэти Холмс

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Роберт Де Ниро

30 сентября в столичном Доме Кино состоялась премьера музыкальной картины
«Волшебник» с Максимом Сухановым и Семёном Трескуновым в главных ролях. Среди гостей показа были замечены Ангелина Стречина, Елена Борщёва и Илья Маланин.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Максим Суханов

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Ангелина Стречина

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Илья Маланин

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Елена Борщева

1 октября в московском кинотеатре «Октябрь» прошла российская премьера фильма «Джокер», на которой были замечены Вера Алентова и Владимир Меньшов, Михаил Галустян, Дмитрий Дибров и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Владимир Хотиненко, Вера Алентова и Владимир Меньшов

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Михаил Галустян

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Дмитрий Дибров

2 октября в столичном кинотеатре «Синема Люкс» состоялась российская премьера нового фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» - того самого, после участия в котором Тимоти Шаламе демонстративно посыпал голову пеплом на волне очередных обвинений режиссера в насилии. На показе среди прочих были замечены Мария Голубкина, Влад Соколовский и Маруся Фомина.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Алена Свиридова

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Влад Соколовский

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Мария Голубкина

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Маруся Фомина

3 октября на презентации новой коллекции обуви от Jog Dog в Shakirova Space на Пречистенке можно было встретить Оксану Акиньшину, Валерию Гай Германику, Марию Шалаеву и Ольгу Кабо.

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Оксана Акиньшина

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Мария Шалаева

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Валерия Гай Германика

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Ольга Ломоносова

Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров
фото: Глафира Тарханова
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фильмы
ВолшебникДжокерДождливый день в Нью-ЙоркеИрландец

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Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров фотографии
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