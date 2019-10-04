Блеск и нищета красных дорожек: Джейн Сеймур, Оксана Акиньшина и Дмитрий Дибров

В ожидании феерической галереи косплееров с шестой межгалактический конвенции Comic Con Russia 2019, которая проходит в Москве с 3 по 6 октября, скоротаем время за просмотром светских выходов медийных лиц по все стороны Атлантики.
25 сентября японский бренд Юникуро (более известный как Uniqlo) устроил в честь запуска онлайн-магазина в России вечеринку в Галерее Гари Татинцяна, на которой были замечены Светлана Ходченкова, Полина Гагарина и Милош Бикович.
фото: Светлана Ходченкова
фото: Полина Гагарина
фото: Милош Бикович
26 сентября по случаю 15-летия бутика Louis Vuitton в ГУМе состоялась коктейльная вечеринка, на которую пришли Юлия Барановская, Ингрид Олеринская и Несмеяна отечественного кинематографа Лукерья Ильяшенко.
фото: Юлия Барановская
фото: Ингрид Олеринская
фото: Ляйсан Утяшева
фото: Лукерья Ильяшенко
Тем же вечером в Монте-Карло прошел третий ежегодный гала-вечер Monte-Carlo Gala for the Global Ocean 2019, посвященный сбору средств в фонд по спасению Мирового океана от загрязнения. Среди гостей вечера были Николь Кидман, Ума Турман, Патриша Аркетт и многие другие.