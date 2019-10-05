42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз

Актер Райан Рейнольдс
и его супруга Блейк Лайвли
снова стали родителями. Причем, пополнение в их семье случилось еще в августе, а известно об этом стало только сейчас.
По данным СМИ, сейчас малышу около двух месяцев. Но Рейнольдс и Лайвли комментарии по этому поводу давать пока не собираются. Имя и пол ребенка тоже пока неизвестны.
Напомним, что о своей беременности Блейк объявила в мае
. Она опубликовала фото с премьеры фильма «Детектив Пикачу», написав под ним: «ПокеМАМА»
. Тогда актриса была примерно уже на 6 месяце.
Райан и Блейк поженились в 2012 году после 11 месяцев отношений. Вместе они воспитывают двоих дочерей – 5-летнюю Джеймс и 3-летнюю Инес.