Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз

5 октября
2019 год

Лайфстайл >>
5 октября 2019
Актер Райан Рейнольдс и его супруга Блейк Лайвли снова стали родителями. Причем, пополнение в их семье случилось еще в августе, а известно об этом стало только сейчас.

42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз

По данным СМИ, сейчас малышу около двух месяцев. Но Рейнольдс и Лайвли комментарии по этому поводу давать пока не собираются. Имя и пол ребенка тоже пока неизвестны.

Напомним, что о своей беременности Блейк объявила в мае. Она опубликовала фото с премьеры фильма «Детектив Пикачу», написав под ним: «ПокеМАМА». Тогда актриса была примерно уже на 6 месяце.

42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз

Райан и Блейк поженились в 2012 году после 11 месяцев отношений. Вместе они воспитывают двоих дочерей – 5-летнюю Джеймс и 3-летнюю Инес.

42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз
версия для печати
Ссылки по теме
Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с днем рождения, опубликовав её неудачные фото
Поиск по меткам
дети
персоны
Блейк ЛайвлиРайан Рейнольдс

фотографии >>
42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз фотографии
42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз фотографии
42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз фотографии
42-летний Райан Рейнольдс стал отцом в третий раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гия Канчели
2 октября ушёл из жизни композитор Гия Канчели.
Карел Готт
1 октября ушёл из жизни певец Карел Готт.
Клара Тузова
1 октября ушла из жизни актриса Клара Тузова.
Игорь Пушкарёв
30 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Пушкарёв.

День рождения >>

Один Ланд Байрон
Елена Великанова
Диана Дезмари
Аркадий Коваль
Вадим Любшин
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Инна Чурикова
Джесси Айзенберг
Дэниэл Болдуин
Лаура Гемсер
Мари Лафоре
Гай Пирс
Дональд Плезенс
Кейт Уинслет
все родившиеся 5 октября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен