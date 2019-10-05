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«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом

5 октября
2019 год

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5 октября 2019
В преддверии выхода на большие экраны фильма «Малефисента: Владычица тьмы» актриса Анджелина Джоли часто общается с журналистами. В одном из недавних интервью она рассказала, как повлиял на ее жизнь развод с Брэдом Питтом.

«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом

По словам Анджелины, развод заставил ее взглянуть на жизнь по-новому. На вопрос журналиста, верит ли она в судьбу, Джоли ответила:«Я не знаю про судьбу, но уверена, что сейчас нахожусь в таком периоде жизни, когда возвращаюсь к самой себе. Некоторое время чувствовала себя потерянной…».

Потом актриса уточнила, что началось всё после развода с Брэдом Питтом, с которым они были вместе более 10 лет.

«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом

«Это случилось в конце моих отношений с Брэдом, когда мы расстались. Я не узнавала себя. Чувствовала себя приниженной и незначительной. Мне было до глубины души грустно и больно. С другой стороны, было интересно использовать это чувство собственной незначительности и некое смирение. Плюс ко всему, у меня возникли проблемы со здоровьем. Все эти вещи здорово приземляют и заставляют вспомнить о благодарности за то, что ты просто жив. Этот урок я передам детям: обновление, через которое в итоге приходишь к радости. Мне пришлось заново открыть для себя счастье».
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«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом фотографии
«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом фотографии
«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом фотографии
«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом фотографии
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