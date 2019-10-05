Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж

В декабре 2017 года 43-летняя Елена Захарова
стала мамой, а во время беременности вела весьма активный образ жизни – снималась в нескольких проектах одновременно. Ранее она рассказывала, как за неделю до родов снималась в фильме «Последнее испытание»
о теракте в Театральном центре на Дубровке, произошедшем в 2002 году. А на днях актриса поделилась историей, как скрывала свою беременность от режиссера на съемках сериала «Озноб»
, пока это было возможно.
«Я очень благодарна, что от меня не отказались, поверили, что все будет хорошо. Но «скорая помощь» все равно дежурила. Я чувствовала себя нормально, хотя была на девятом месяце. Это прекрасное ощущение, когда можешь работать до последнего»
, - рассказала Захарова.
Сейчас Елена одна воспитывает дочь, а об отце ребенка даже не упоминает. Актриса предпочитает не афишировать подробности личной жизни, но и не скрывает, что мечтает выйти замуж. Захарова призналась, что с возрастом стала относиться к мужчинам более требовательно.
«Ждать принца уже не хочется. Я, конечно, мечтаю выйти замуж, потому что это тоже немаловажная часть жизни женщины - одной быть тяжело. Но какой должен быть рядом человек — это, наверное, одному Богу известно. Наверное, он должен понимать и любить меня и моего ребенка, быть добрым, умным, щедрым. Просто быть моим человеком, потому что есть люди, которые друг другу подходят, а есть — которые совсем не подходят. Конечно, в двадцать лет легче влюбиться, чем, когда ты старше. В двадцать лет не видишь недостатков в человеке. Это приходит с опытом, когда уже понимаешь: будет так и вот так. И задаешь себе вопрос — для чего тогда быть вместе? Просто чтобы сказать: «Я замужем»? Мне подруги говорят: «Ну ты же можешь легко это сделать!» Да, могу, но не хочу абы как»
, - отметила актриса.