Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж

5 октября
2019 год

Лайфстайл >>
5 октября 2019
В декабре 2017 года 43-летняя Елена Захарова стала мамой, а во время беременности вела весьма активный образ жизни – снималась в нескольких проектах одновременно. Ранее она рассказывала, как за неделю до родов снималась в фильме «Последнее испытание» о теракте в Театральном центре на Дубровке, произошедшем в 2002 году. А на днях актриса поделилась историей, как скрывала свою беременность от режиссера на съемках сериала «Озноб», пока это было возможно.

Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж


«Я очень благодарна, что от меня не отказались, поверили, что все будет хорошо. Но «скорая помощь» все равно дежурила. Я чувствовала себя нормально, хотя была на девятом месяце. Это прекрасное ощущение, когда можешь работать до последнего», - рассказала Захарова.

Сейчас Елена одна воспитывает дочь, а об отце ребенка даже не упоминает. Актриса предпочитает не афишировать подробности личной жизни, но и не скрывает, что мечтает выйти замуж. Захарова призналась, что с возрастом стала относиться к мужчинам более требовательно.

«Ждать принца уже не хочется. Я, конечно, мечтаю выйти замуж, потому что это тоже немаловажная часть жизни женщины - одной быть тяжело. Но какой должен быть рядом человек — это, наверное, одному Богу известно. Наверное, он должен понимать и любить меня и моего ребенка, быть добрым, умным, щедрым. Просто быть моим человеком, потому что есть люди, которые друг другу подходят, а есть — которые совсем не подходят. Конечно, в двадцать лет легче влюбиться, чем, когда ты старше. В двадцать лет не видишь недостатков в человеке. Это приходит с опытом, когда уже понимаешь: будет так и вот так. И задаешь себе вопрос — для чего тогда быть вместе? Просто чтобы сказать: «Я замужем»? Мне подруги говорят: «Ну ты же можешь легко это сделать!» Да, могу, но не хочу абы как», - отметила актриса.
версия для печати
Ссылки по теме
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз
Поиск по меткам
детилюбовь
персоны
Елена Захарова
фильмы
ОзнобПоследнее испытание

фотографии >>
Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж фотографии
Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж фотографии
Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж фотографии
Елена Захарова призналась, что мечтает выйти замуж фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гия Канчели
2 октября ушёл из жизни композитор Гия Канчели.
Карел Готт
1 октября ушёл из жизни певец Карел Готт.
Клара Тузова
1 октября ушла из жизни актриса Клара Тузова.
Игорь Пушкарёв
30 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Пушкарёв.

День рождения >>

Один Ланд Байрон
Елена Великанова
Диана Дезмари
Аркадий Коваль
Вадим Любшин
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Инна Чурикова
Джесси Айзенберг
Дэниэл Болдуин
Лаура Гемсер
Мари Лафоре
Гай Пирс
Дональд Плезенс
Кейт Уинслет
все родившиеся 5 октября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен