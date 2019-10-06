Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук

C 3 по 6 октября в Москве проходила 6 межгалактическая конвенция Comic Con Russia 2019, посетители которой имели возможность потратить кучу денег на мерч и комиксы, потыкать пальцем в косплееров, познакомиться с новинками из мира игр и фильмов и задать вопросы своим кумирам. Звёздным тотемом этой конвенции стал Мадс Миккельсен, дежуривший каждый день в павильоне Крокус Экспо с утра до вечера, отвечая на вопросы поклонников и раздавая автографы. На выступления Мадса, проходившие 4 и 5 октября набивалась огромная толпа фанаток, а сам актёр радовал публику изысканными головными уборами.