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Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук

6 октября
2019 год

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6 октября 2019
C 3 по 6 октября в Москве проходила 6 межгалактическая конвенция Comic Con Russia 2019, посетители которой имели возможность потратить кучу денег на мерч и комиксы, потыкать пальцем в косплееров, познакомиться с новинками из мира игр и фильмов и задать вопросы своим кумирам. Звёздным тотемом этой конвенции стал Мадс Миккельсен, дежуривший каждый день в павильоне Крокус Экспо с утра до вечера, отвечая на вопросы поклонников и раздавая автографы. На выступления Мадса, проходившие 4 и 5 октября набивалась огромная толпа фанаток, а сам актёр радовал публику изысканными головными уборами.

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук

Дети были счастливы.

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Выступление Мадса Миккельсена

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Выступление Мадса Миккельсена

В этот же день Риналь Мухаметов и Любовь Аксёнова рассказали гостям выставки о своём новом фантастическом триллере «Кома», создатели которого вдохновлялись, очевидно, нолановским «Началом».

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Риналь Мухаметов

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Любовь Аксёнова

На следующий день Любовь Аксёнова в компании Тихона Жизневского, Александра Сетейкина и Михаила Евланова пришла на презентацию фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Любовь Аксёнова, Олег Чугунов и Михаил Евланов

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Режиссер Олег Трофим, Тихон Жизневский и Александр Сетейкин

Еще одним звёздным гостем Конвенции стал знакомый многим по роли Мориарти в сериале «Шерлок» ирландский актёр Эндрю Скотт.

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Эндрю Скотт

Эндрю тоже сделал детей счастливыми.

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Выступление Эндрю Скотта

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Эндрю Скотт и дети

5 октября актёры Светлана Иванова и Евгений Романцов выступили на презентации фантастического экшена «Вратарь Галактики», выход которого запланирован на 2020 год.

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Светлана Иванова

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Евгений Романцов

Ещё один аншлаг собрали Фёдор Бондарчук, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов на презентации потенциального блокбастера российского проката «Вторжение» - продолжения коммерчески успешного «Притяжения».

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Риналь Мухаметов

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Фёдор Бондарчук чувствует, что всё у него будет хорошо

Ну и наконец, под занавес на вечеринку заглянул Данила Козловский, снимающий свой новый фильм «Карамора» с собой в главной роли.

Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
фото: Данила Козловский
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Любовь АксёноваФёдор БондарчукМихаил ЕвлановТихон ЖизневскийСветлана ИвановаДанила КозловскийМадс МиккельсенРиналь МухаметовЕвгений РоманцовАлександр СетейкинЭндрю СкоттИрина СтаршенбаумОлег ТрофимОлег Чугунов
фильмы
Вратарь ГалактикиВторжениеКарамораКомаНачалоПритяжениеШерлок

фотографии >>
Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук фотографии
Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук фотографии
Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук фотографии
Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук фотографии
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