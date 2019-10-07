«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

C 3 по 6 октября в Москве проходила 6 межгалактическая конвенция Comic-Con Russia 2019, чьей путеводной звездой в этом году выступил наш любимый Мадс Миккельсен
. О самых интересных мероприятиях выставки мы уже рассказали вчера
. Но традиционным украшением любого Comic-Con являются, конечно же, косплееры, из года в год проявляющие чудеса выносливости. Кино-Театр.ру
отобрал самые яркие образы выставки и снова предлагает вам поиграть в игру «Угадай персонажа».
Больше образов можно увидеть в нашей фотогалерее
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