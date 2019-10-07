Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

7 октября
2019 год

Лайфстайл >>
7 октября 2019
C 3 по 6 октября в Москве проходила 6 межгалактическая конвенция Comic-Con Russia 2019, чьей путеводной звездой в этом году выступил наш любимый Мадс Миккельсен. О самых интересных мероприятиях выставки мы уже рассказали вчера. Но традиционным украшением любого Comic-Con являются, конечно же, косплееры, из года в год проявляющие чудеса выносливости. Кино-Театр.ру отобрал самые яркие образы выставки и снова предлагает вам поиграть в игру «Угадай персонажа».

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

Больше образов можно увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: Елена Джемисюк, Архив пресс-службы Comic-Con
версия для печати
Ссылки по теме
Comic Con - 2019: Мадс Миккельсен, Риналь Мухаметов и Фёдор Бондарчук
Поиск по меткам
Comic-Con Russia
персоны
Мадс Миккельсен

фотографии >>
«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019 фотографии
«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019 фотографии
«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019 фотографии
«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Куклина
5 октября ушла из жизни актриса Марина Куклина.
Гражина Апанавичюте
3 октября ушла из жизни оперная певица Гражина Апанавичюте.

День рождения >>

Владимир Богданов
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов (III)
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Александр Стариков
Нуман Аджар
Дилан Бэйкер
Рышард Петруский
Раймунд Хармсторф
Джун Эллисон
Аарон Эшмор
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Болевой порог
драма, приключения, триллер
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2018
Гемини
боевик, драма, научная фантастика, триллер
США, 2019
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Дети моря
приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Япония, 2019
Короли интриги
комедия, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2019
Маленькие чудовища
комедия, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2019
Мистер Олимпия
драма, комедия
США, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2019
Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен