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«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет

7 октября
2019 год

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7 октября 2019
39-летняя Равшана Куркова решила развеять парочку вредных стереотипов о вечно-худых людях, которым повезло с конституцией до самой смерти. В своём Инстаграме актриса написала честный пост о том, как изменения во внешности после 35 лет погнали её в спортзал.

«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет

«Я всегда была худой. Повезло с конституцией. Поправиться для меня было проблемой, поэтому я могла не заниматься спортом, есть любую гадость, запивая её сладкой газировкой, и особо не париться. После 35 лет халява закончилась. Ок, я все так же выглядела худой в одежде, но тело постепенно менялось - стала «заплывать» талия, «полез» живот, округлились ляжки. При отсутствии тонуса и при слабых мышцах картина складывалась так себе. И дело не в том, что происходит с самооценкой, когда ты неожиданно переходишь на другой размер одежды, а в самочувствии и физических возможностях - слабое, нетренированное тело не использует свой потенциал в полном объеме, быстро устаёт, мало может, а лишнее забирает у него легкость. Я сказала себе Стоп и начала менять ситуацию. Пересмотрела рацион питания (о нем будет отдельный пост). Подружилась со спортом - тренируюсь минимум 4 раза в неделю. Перепробовала разные направления и остановилась на функционале с тренером плюс занятия йогой и стретчингом. Когда нет возможности доехать до зала, можно сделать ряд несложных упражнений дома. Да, чудо СРАЗУ не произошло. Но спустя полгода процесс пошёл, и я начала становиться лучшей версией себя. Сейчас я сильнее, гибче, выносливее, чем 15 лет назад, мне нравится, как чувствует себя и выглядит мое тело. Не верьте людям, которые после 35, продолжая выглядеть отлично, рассказывают сказки, как не прилагают к этому никаких усилий. Возможно есть маленький процент человечества - счастливчики, но честно, я таких не знаю. Все, кто в моем окружении выглядит здоровым, сильным и подтянутым - занимаются собой. Главный вопрос: откуда находить время на тренировки при нашем бешеном ритме жизни? Важно распределять приоритеты. Например, вместо лишнего часа в соц. сетях или похода на бессмысленное мероприятие или тусовку, я теперь бегу в зал. Выделяю этот «час для себя» в любой выходной или короткий рабочий день. При желании можно найти возможности. Каждую минуту жизни перед нами стоит выбор. И никто, на самом деле, не сможет помешать нам стать более внимательным к своему здоровью, к своему эмоциональному и физическому самочувствию. Никогда не поздно начать. Сегодня, кстати, отличный день для нового старта».
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«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет фотографии
«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет фотографии
«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет фотографии
«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет фотографии
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