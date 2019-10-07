«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет

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«Это что за Покемон?»: Самые яркие образы Comic-Con Russia 2019

5 октября

«Мне было до глубины души грустно и больно»: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом

Актриса впервые за долгое время рассказала о том, что чувствовала после разрыва с мужем