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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

9 октября
2019 год

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9 октября 2019
Что ни день, то в сети появляются новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая, судя по информации в СМИ, находится на грани жизни и смерти из-за неоперабельной опухоли мозга. 8 октября журналисты сообщили, что 38-летнюю актрису выписали из Европейского медицинского центра, закрыв обслуживание по ОМС и завершив лечение в стационаре.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое. Собеседник газеты «Комсомольская правда» сообщил, что в клинике актриса лечилась под другой фамилией и датой рождения, чтобы сохранить конфиденциальность. По словам этого же источника, Анастасию отправили домой ещё в субботу, 5 октября, чтобы привлечь меньше внимания, чем это было бы в будний день.

Директор артистки Марина Потапопа отказалась комментировать эти новости, в то время как один из друзей Заворотнюк заявил, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».

По словам врача-онколога детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игоря Долгополова, Анастасия покинула клинику либо из-за перерыва в лечении, либо из-за признания терапии неэффективной. В разговоре с телеканалом «Звезда» Долгополов подчеркнул, что, если обнаруженная у Заворотнюк глиобластома неоперабельна, то ей осталось жить менее двух лет.

«Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали», — объяснил врач, предположив, что в дальнейшем актрисе будут оказывать паллиативную помощь на дому.

UPD: по сообщению Telegram-канала Mash, сразу после выписки из Европейского медицинского центра Анастасию Заворотнюк отвезли в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов, так как у неё развился парез правой части тела, парализовало правую руку, и она не может передвигаться самостоятельно. В качестве лечения ей назначили водные процедуры и эрготерапию.
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