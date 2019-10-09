Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

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Актриса снялась для обложки Harper's Bazaar

Риз Уизерспун посмотрела в глаза своим страхам

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора центра, где актёр проходил реабилитацию

7 октября

«Стала заплывать талия, полез живот»: Равшана Куркова о метаморфозах после 35 лет

Актриса честно рассказала об изменениях в своей внешности