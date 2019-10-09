Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова

Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области 8 октября сообщило о том, что расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой, директора реабилитационного центра «Феникс», где 15 октября 2017 года скончался Дмитрий Марьянов
, завершено.
Следователи заявили, что, находясь на реабилитации, актёр неоднократно жаловался персоналу центра на плохое самочувствие, однако глава учреждения игнорировала его жалобы.
«Обвиняемая воспрепятствовала направлению актёра для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу
, - отмечается в сообщении. - Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актёра в стенах своего центра
».
В конечном счёте «скорую» Марьянову вызвал другой пациент центра, после чего Дмитрий был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.
«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери
», - заключили следователи, отметив, что при своевременном направлении актёра в больницу его жизнь можно было спасти. Кроме того, комитет выяснил, что по указанию главы «Феникса» Дмитрию вводились препараты «галоперидол» и «феназепам», неизвестно у кого приобретенные и с неустановленными сроками годности. Эти лекарства могут использоваться только по назначению лечащего врача.
Материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру. Глава реабилитационного центра обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик
поблагодарила Следственный комитет за объективность. Она рассказала, что на очной ставке с Оксаной Богдановой та отказалась признавать себя виновной в смерти актёра.
«У неё двое детей, конечно, она себя защищает
, - считает Бик. - А если можно сказать, что я хочу крови, то, мне кажется, что человек, который кого-то терял в этой жизни, его не успокоит никакое наказание
».