Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова

9 октября
2019 год

Лайфстайл >>
9 октября 2019
Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области 8 октября сообщило о том, что расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой, директора реабилитационного центра «Феникс», где 15 октября 2017 года скончался Дмитрий Марьянов, завершено.

Следователи заявили, что, находясь на реабилитации, актёр неоднократно жаловался персоналу центра на плохое самочувствие, однако глава учреждения игнорировала его жалобы.

«Обвиняемая воспрепятствовала направлению актёра для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу, - отмечается в сообщении. - Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актёра в стенах своего центра».

Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова

В конечном счёте «скорую» Марьянову вызвал другой пациент центра, после чего Дмитрий был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», - заключили следователи, отметив, что при своевременном направлении актёра в больницу его жизнь можно было спасти. Кроме того, комитет выяснил, что по указанию главы «Феникса» Дмитрию вводились препараты «галоперидол» и «феназепам», неизвестно у кого приобретенные и с неустановленными сроками годности. Эти лекарства могут использоваться только по назначению лечащего врача.

Материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру. Глава реабилитационного центра обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик поблагодарила Следственный комитет за объективность. Она рассказала, что на очной ставке с Оксаной Богдановой та отказалась признавать себя виновной в смерти актёра.

«У неё двое детей, конечно, она себя защищает, - считает Бик. - А если можно сказать, что я хочу крови, то, мне кажется, что человек, который кого-то терял в этой жизни, его не успокоит никакое наказание».
версия для печати
Ссылки по теме
Следствие нашло виновного в смерти Дмитрия Марьянова
Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова
Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову
В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты
Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова
Умер актёр Дмитрий Марьянов
Поиск по меткам
здоровьесуд
персоны
Дмитрий Марьянов

фотографии >>
Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следователи назвали точную причину смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Сапрыкин
8 октября ушёл из жизни актёр Алексей Сапрыкин.
Александр Давыдов
7 октября ушёл из жизни актёр Александр Давыдов.
Сергей Малафеев
6 октября ушёл из жизни актёр Сергей Малафеев.
Марина Куклина
5 октября ушла из жизни актриса Марина Куклина.

День рождения >>

Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Екатерина Урманчеева
Александр Цой
Анна Якунина
Скотт Бакула
Владимир Меншик
Крис О'Дауд
Оттавия Пикколо
Джодилль Ферланд
Тереса Шмигелювна
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Болевой порог
драма, приключения, триллер
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2018
Гемини
боевик, драма, научная фантастика, триллер
США, 2019
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Дети моря
приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Япония, 2019
Короли интриги
комедия, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2019
Маленькие чудовища
комедия, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2019
Мистер Олимпия
драма, комедия
США, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2019
Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен