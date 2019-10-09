Риз Уизерспун посмотрела в глаза своим страхам

Голливудская блондинка Риз Уизерспун
стала героиней обложки ноябрьского выпуска американского Harper's Bazaar. Помимо стандартных фотографий в брендовых нарядах актриса снялась с необычными партнёрами - жуками, пауком, жёлтым питоном и белой мышью. В интервью своей коллеге Натали Портман
Риз рассказала о своём отношении к таком экзотическому соседству.
«Паук на съёмках меня не испугал, но вот питона я побаивалась
, - призналась Уизерспун. - Звучит странно, но я люблю насекомых и пауков. В детстве я была пацанкой и любила подбирать с земли всяких жуков. Чего я боюсь больше всего – так это смотреть вниз с очень высокого здания
».
1 ноября состоится премьера сериала Apple TV+ «Утреннее шоу»
, где Риз Уизерспун в компании с Дженнифер Энистон
покажет всю подноготную американских утренних программ. Сквозным сюжетом первого сезона является скандал с героем Стива Карелла
, которого уволили с телеканала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
«Когда мы начинали, шоу было просто книгой и еще ничего не случилось с Харви Вайнштейном или Лесли Мунвесом (гендиректор CBS, ушедший в отставку из-за обвинений в харассменте - ред.)
, - объяснила Риз. - Скандал с Роджером Эйлсом (гендир Fox News Channel, также обвинённый в домогательствах - ред.) произошел годом ранее. Тогда, в октябре 2017 года, в сети начали появляться истории о том, как относятся к пострадавшим женщинам в СМИ. Мы решили, что нам нужно начать сначала и переделать все, акцентируя внимание на правде, которую показывают в средствах массовой информации, и на том, что люди должны привлекаться к ответственности за свое поведение
».
В сериале также рассказывается о чувствах мужчины, чья жизнь буквально была сломана обрушившимися на него обвинениями. По словам Уизерспун, медиа должны концентрироваться не только на пострадавшей стороне, но и показывать, что происходит с предполагаемыми агрессорами.
«Как творческие люди, мы стараемся найти частички человечности в любой ситуации и рассказать обществу о ситуации с обеих сторон
, - поделилась актриса. - Что значит быть человеком, который теряет привычную жизнь? Свою семью. Свою карьеру. Движение #MeToo наполнено эмоциями. Я помню, как разговаривала с женщинами, обнимала их, когда они плакали. Но я даже и представить себе не могу, каково это - быть супругой или ребёнком того, кого разоблачили. В сериале мы раскрываем темы раскаяния и дальнейшего поведения провинившихся мужчин
».
Риз Уизерспун познакомилась со своей коллегой по площадке Дженнифер Энистон ещё во время съёмок «Друзей»
, сыграв сестру её героини Рэйчел. С тех пор актрисы считают друг друга если не сёстрами, то точно хорошими подругами.
«В 23 года у меня уже был ребенок, и я часто приносила его на съёмочную площадку
, - вспоминает Риз. - И как раз Дженнифер была очень внимательна ко мне. Тогда я удивлялась её способности выступать перед живой аудиторией, не нервничая. Она меня подбадривала и всегда была такой непринужденной, приветливой, весёлой и солнечной. С тех пор мы стали друзьями
».
У Уизерспун трое детей - дочь Ава Элизабет и сыновья Дикон и Теннесси Джеймс. Она считает себя хорошей матерью с нестандартным подходом к воспитанию.
«Как мама – я немного бестолковая
, - говорит актриса. - Я люблю танцевать и рассказывать анекдоты. Но при этом я очень требовательная, когда дело доходит до личной гигиены и сна моих детей. Когда дети подрастают, вам нужно давать мудрые советы и интересоваться их целями и мечтами. Теперь я словно их менеджер
».