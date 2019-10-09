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Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены

9 октября
2019 год

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9 октября 2019
Российский актёр Леонид Громов, известный зрителям по ролям в сериалах «Смерш», «Капитанша», «Склифосовский», «Восьмидесятые» и другим, в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как складывалась его личная жизнь до того, как он встретил свою нынешнюю жену Марию.

Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены

Первой любовью актёра стала его однокурсница Татьяна Аугшкап, с которой они расписались в 1984 году. Громов родился и вырос в Курске, а Татьяна была москвичкой из театральной династии, однако это не помешало им создать полноценную семью - в 1989 году у них родился сын Иван. Однако чувства супругов друг к другу быстро угасли, тем более что Аугшкап постоянно попрекала Леонида их скромным материальным положением.

«Накал выяснения отношений был настолько высок, что однажды Ваня подошел ко мне и сказал: «Папа, давай я тебя спрячу в шкафу», - вспоминает Громов. - Я крайне миролюбив, но если меня разгневать… И однажды свидетелем нашей ссоры стал Алексей Серебряков, который пришел в гости. И он сказал мне: «Слушай, товарищ дал мне квартиру пожить, поехали, будем, как в общаге». И я действительно переехал к нему. Тогда уже любви у нас с Таней не было, семья не складывалась».

Сын Леонида и Татьяны пошёл по стопам родителей, служил в Театре на Малой Бронной, сейчас снимается в кино и сериалах. Актёр в силу своих возможностей участвовал в воспитании ребёнка, проводил с ним время и дарил подарки, но никогда не говорил с ним о разводе с его матерью: «Кажется, мы с сыном так и не обсуждали эту ситуацию. Сейчас он уже взрослый, но вопрос все еще висит в воздухе».

Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены

Родители Леонида Николаевича всегда поддерживали его начинания, однако его отец умер, так и не дождавшись признания актёрского таланта сына, который стал знаменитым после выхода сериала «Линии судьбы» в 2003 году.

«Папа умер, так и не успев увидеть мой успех, - говорит Громов. - Он болел, и для него уход в каком-то смысле был облегчением. После инсульта он лежал, практически не говорил ничего».

Спустя 15 лет после расставания с Татьяной Аугшкап Леонид Громов встретил свою нынешнюю жену Марию, которая младше его на 19 лет. Знакомство с ней заставило его переоценить свои ценности и понять, что семья и дети — самое главное в жизни. Супруги живут вместе с собакой по кличке Бонифаций и стараются не выяснять при нём отношения, так как, по их словам, это может послужить причиной депрессии у питомца. Пара призналась, что детей они тоже планируют завести.

«Знаете, мы очень хотим ребенка, - заявил Громов. - Думаем над этим. Надеемся, что все получится».
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Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены фотографии
Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены фотографии
Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены фотографии
Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены фотографии
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