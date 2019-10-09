Леонид Громов рассказал, как Алексей Серебряков помог ему уйти от жены

Российский актёр Леонид Громов
, известный зрителям по ролям в сериалах «Смерш»
, «Капитанша»
, «Склифосовский»
, «Восьмидесятые»
и другим, в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как складывалась его личная жизнь до того, как он встретил свою нынешнюю жену Марию.
Первой любовью актёра стала его однокурсница Татьяна Аугшкап
, с которой они расписались в 1984 году. Громов родился и вырос в Курске, а Татьяна была москвичкой из театральной династии, однако это не помешало им создать полноценную семью - в 1989 году у них родился сын Иван. Однако чувства супругов друг к другу быстро угасли, тем более что Аугшкап постоянно попрекала Леонида их скромным материальным положением.
«Накал выяснения отношений был настолько высок, что однажды Ваня подошел ко мне и сказал: «Папа, давай я тебя спрячу в шкафу»
, - вспоминает Громов. - Я крайне миролюбив, но если меня разгневать… И однажды свидетелем нашей ссоры стал Алексей Серебряков, который пришел в гости. И он сказал мне: «Слушай, товарищ дал мне квартиру пожить, поехали, будем, как в общаге». И я действительно переехал к нему. Тогда уже любви у нас с Таней не было, семья не складывалась
».
Сын
Леонида и Татьяны пошёл по стопам родителей, служил в Театре на Малой Бронной, сейчас снимается в кино и сериалах. Актёр в силу своих возможностей участвовал в воспитании ребёнка, проводил с ним время и дарил подарки, но никогда не говорил с ним о разводе с его матерью: «Кажется, мы с сыном так и не обсуждали эту ситуацию. Сейчас он уже взрослый, но вопрос все еще висит в воздухе
».
Родители Леонида Николаевича всегда поддерживали его начинания, однако его отец умер, так и не дождавшись признания актёрского таланта сына, который стал знаменитым после выхода сериала «Линии судьбы»
в 2003 году.
«Папа умер, так и не успев увидеть мой успех
, - говорит Громов. - Он болел, и для него уход в каком-то смысле был облегчением. После инсульта он лежал, практически не говорил ничего
».
Спустя 15 лет после расставания с Татьяной Аугшкап Леонид Громов встретил свою нынешнюю жену Марию, которая младше его на 19 лет. Знакомство с ней заставило его переоценить свои ценности и понять, что семья и дети — самое главное в жизни. Супруги живут вместе с собакой по кличке Бонифаций и стараются не выяснять при нём отношения, так как, по их словам, это может послужить причиной депрессии у питомца. Пара призналась, что детей они тоже планируют завести.
«Знаете, мы очень хотим ребенка
, - заявил Громов. - Думаем над этим. Надеемся, что все получится
».