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Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу

10 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
10 ноября 2019
После того, как Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии и развелась с ним, актер пытается восстановить свою репутацию. Он долго избегал встреч с бывшей супругой, после чего сам подал на нее в суд, обвинив в измене.

В середине октября Депп согласился с требованием бывшей жены предоставить суду данные о своем лечении от алкогольной и наркотической зависимости до 15 ноября. Именно с ней актриса связывает неадекватное поведение и насилие со стороны Деппа. Эмбер Хёрд решила не ограничиваться доказательствами зависимости бывшего мужа. Она попросила суд заставить Джонни Деппа пройти психиатрическую экспертизу, чтобы поставить под сомнение его текущее психическое состояние.

Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу

Эмбер уверена, что артист по-прежнему злоупотребляет наркотическими веществами: «Отношения Джонни с реальностью колеблются в зависимости от его взаимодействия с алкоголем и наркотиками. Как паранойя Джонни, его заблуждения и агрессия увеличились в течение наших отношений, так и моя осведомленность о его продолжающемся злоупотреблении наркотиками продолжает расти».

Адвокаты Джонни Деппа уверены, что Эмбер Хёрд вмешивается в личную жизнь актера. Они также заявляют, что нынешнее тяжелое психическое состояние актера не могло стать причиной возможных ссор и рукоприкладства, которые якобы происходили несколько лет назад.

«Это дело о клевете, в котором мистер Депп не утверждает, что не страдает каким-либо психическим расстройством. Таким образом, психическое состояние господина Деппа не является «спорным», и, соответственно, проводить экспертизу нет никаких оснований».
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Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу фотографии
Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу фотографии
Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу фотографии
Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу фотографии
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